Выбран подрядчик на реконструкцию Дома русского зарубежья им. А. Солженицына

Фото: Дом русского зарубежья им. А. Солженицына

Стала известна компания, которая займется реконструкцией культурно-научного центра "Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына" на Таганке. Ей стал выигравший открытый конкурс концерн "Монарх", сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

Всего за право заключения контракта конкурировали три компании. "Монарх" предложил лучшие условия, в том числе снижение начальной цены. Таким образом, его стоимость по итогам торгов составила 716,6 миллиона рублей.

Проектом предусмотрена реконструкция существующего здания, расположенного по адресу Нижняя Радищевская улица, дом 2, строение 3, а также строительство нового здания по-соседству, между которыми предусмотрен технологический переход на уровне 3-го этажа.

Планируется надстроить мансардный этаж реконструируемого здания, заменить оконные и дверные блоки и выполнить полную внутреннюю отделку помещений. Кроме того, будут обустроены ограждения, проезды, тротуары и пешеходные зоны. Появится газон, зеленые насаждения и малые архитектурные формы.

Также контракт обязывает подрядчика оборудовать технологический переход из реконструируемого здания в новое на уровне третьего этажа.