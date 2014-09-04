Историческую сцену Малого театра откроют в конце 2016 года

Фото: ИТАР-ТАСС
Историческую сцену Малого театра в Театральном проезде реконструируют в конце 2016 года, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на руководителя генподрядчика реконструкции ЗАО "Балтстрой" Александра Коченова.
Ссылки по теме
- В здании Малого театра в центре Москвы сгорел мусор
- Главными зрителями Малого театра в новом сезоне станут дети
- Историческое здание Малого театра закрывается на реконструкцию
"Здание театра полностью пересажено на новый фундамент, ведется постоянный мониторинг, здание стабильно, никаких изменений нет. Сейчас в основном ведутся работы по демонтажу", - рассказал он.
По словам Коченова, к концу 2014 года в здании реконструируют кровлю, а в 2015 году продолжат отделочные работы и начнут закупать необходимое сценическое оборудование. "К концу 2016 года мы сможем передать здание театра актерам и зрителям", - пообещал руководитель "Балтстроя".
Как ранее сообщало M24.ru, историческое здание Малого театра, являющееся памятником архитектуры XIX века, закрылось на реконструкцию 1 мая 2014 года. В ходе ремонта там установят современное оборудование, поменяют поворотный круг. В помещении появятся пандусы и лифты для зрителей с ограниченными возможностями. Облик здания будет сохранен. Всего на реконструкцию будет потрачено 6,5 миллиардов рублей.
После закрытия театра труппа переехала в свой филиал на Большой Ордынке, где идет большая часть репертуара.
Новый 259-й сезон начнется в здании филиала спектаклем "Горе от ума" 4 октября. Еще одним событием нового сезона станет открытие второй площадки Малого театра. Спектакли будут показывать в ДК МАИ, расположенном в районе станции метро "Сокол".
История вопросаМалый театр - один из старейших театров России - открылся 14 октября 1824 года. Строительство здания театра было начато в 1821 году купцом В.В. Варгиным. Он вложил в него огромные деньги. Работы проводились под руководством архитектора О.И. Бове. В то время театр назывался Университетским, потом его переименовали в Российский театр.
В 1822 в труппу пришел известный по провинциальным антрепризам бывший крепостной актер М. С. Щепкин. В 19 веке репертуар театра был обширен: от классических драм до легких водевилей. Там шли сценические версии произведений Пушкина, Шекспира, Шиллера и других. Для Малого театра писал пьесы Островский, из-за чего театр стали называть "Домом Островского".
В 1918 при театре открылась театральная школа, с 1938 ставшая Высшим театральным училищем им. М. С. Щепкина. В 1919 Малому театру присвоено звание академического.
В настоящее время театр остается верен своим богатым традициям. Основу его репертуара составляют пьесы А. Н. Островского: "Волки и овцы", "Не было гроша, да вдруг алтын", "Лес", спектакли по пьесам Чехова, А. К. Толстого и т.д.