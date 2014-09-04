Историческую сцену Малого театра откроют в конце 2016 года

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Историческую сцену Малого театра в Театральном проезде реконструируют в конце 2016 года, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на руководителя генподрядчика реконструкции ЗАО "Балтстрой" Александра Коченова.

"Здание театра полностью пересажено на новый фундамент, ведется постоянный мониторинг, здание стабильно, никаких изменений нет. Сейчас в основном ведутся работы по демонтажу", - рассказал он.

По словам Коченова, к концу 2014 года в здании реконструируют кровлю, а в 2015 году продолжат отделочные работы и начнут закупать необходимое сценическое оборудование. "К концу 2016 года мы сможем передать здание театра актерам и зрителям", - пообещал руководитель "Балтстроя".

Как ранее сообщало M24.ru, историческое здание Малого театра, являющееся памятником архитектуры XIX века, закрылось на реконструкцию 1 мая 2014 года. В ходе ремонта там установят современное оборудование, поменяют поворотный круг. В помещении появятся пандусы и лифты для зрителей с ограниченными возможностями. Облик здания будет сохранен. Всего на реконструкцию будет потрачено 6,5 миллиардов рублей.

После закрытия театра труппа переехала в свой филиал на Большой Ордынке, где идет большая часть репертуара.

Новый 259-й сезон начнется в здании филиала спектаклем "Горе от ума" 4 октября. Еще одним событием нового сезона станет открытие второй площадки Малого театра. Спектакли будут показывать в ДК МАИ, расположенном в районе станции метро "Сокол".