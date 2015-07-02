Форма поиска по сайту

02 июля 2015, 11:37

Общество

Общежитие МАИ на севере столицы реконструировали

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

На территории Московского авиационного института на улице Панфилова завершена реконструкция комплекса общежитий, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора. Объект сдан в эксплуатацию к началу учебного года.

Здания в стиле конструктивизма реконструировали без изменения существующих габаритов и системы благоустройства. Ранее оно использовалось как учебное, однако сейчас ему возвращена первоначальная функция - общежития для студентов и аспирантов.

В обновленном комплексе смогут проживать 362 человека. Жилые ячейки состоят из двух комнат на 2-3 человека с раздельным санузлом. В одном из блоков жилые ячейки оборудованы кухнями-нишами, в остальных зонах кухни общие на этаже.

Кроме того, в общежитие оборудовали комнаты для занятий, тренажерный зал с душевыми, зал кружков и творческой работы, помещения для стирки, сушки и глажки, кладовые для чистого и грязного белья.

Комплекс общежитий МАИ является объектом культурного наследия регионального значения. Первоначально здание, построенное в 1930 году (архитектор Н.Я. Колли), предназначалось для Института Советской Кооперативной торговли при Центросоюзе.

Корпуса этого комплекса представляют собой уникальную планировочную композицию, состоящую из полукруглого корпуса и отходящих от него "лучей". В композиции фасада использованы архитектурные детали и приемы, типичные для начала 1930-х годов.

Позднее, в 1933 году здание на ул. Панфилова было передано под общежитие студентов МАИ. Это старейшее общежитие главного авиационного вуза столицы

реконструкция проекты общежитие культурное наследие

Главное

