Общежитие МАИ на севере столицы реконструировали

Фото: ТАСС/Александра Мудрац
На территории Московского авиационного института на улице Панфилова завершена реконструкция комплекса общежитий, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора. Объект сдан в эксплуатацию к началу учебного года.
Здания в стиле конструктивизма реконструировали без изменения существующих габаритов и системы благоустройства. Ранее оно использовалось как учебное, однако сейчас ему возвращена первоначальная функция - общежития для студентов и аспирантов.
В обновленном комплексе смогут проживать 362 человека. Жилые ячейки состоят из двух комнат на 2-3 человека с раздельным санузлом. В одном из блоков жилые ячейки оборудованы кухнями-нишами, в остальных зонах кухни общие на этаже.
Кроме того, в общежитие оборудовали комнаты для занятий, тренажерный зал с душевыми, зал кружков и творческой работы, помещения для стирки, сушки и глажки, кладовые для чистого и грязного белья.
Корпуса этого комплекса представляют собой уникальную планировочную композицию, состоящую из полукруглого корпуса и отходящих от него "лучей". В композиции фасада использованы архитектурные детали и приемы, типичные для начала 1930-х годов.
Позднее, в 1933 году здание на ул. Панфилова было передано под общежитие студентов МАИ. Это старейшее общежитие главного авиационного вуза столицы