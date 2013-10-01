На реконструкцию ГМИИ им.Пушкина может быть объявлен повторный конкурс

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве может быть объявлен новый конкурс на реконструкцию Государственного музея имени Пушкина.

По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, компания Нормана Фостера, одержавшая победу в предыдущем конкурсе, полностью отказалась от участия в проекте.

"Сейчас мы ведем рабочую дискуссию по способам отбора новой концепции, создания новой концепции, кто ее будет проектировать, каким образом. Думаю, что есть большой шанс, что мы будем проводить конкурс, подобный конкурсу на ГЦСИ, и на Пушкинский музей тоже", - приводит слова Сергея Кузнецова РИА Новости.

Концепция Нормана Фостера была утверждена в 2007 году решением коллегии Федерального агентства по культуре и кинематографии. Но часть московской архитектурной общественности выразила свое недовольство предложенными идеями, в частности тем, что строительство должно вестись на территории памятников культуры.

В результате концепцию Фостера было решено доработать с учетом внесенных предложений. Соответствующее поручение в 2011 году дал Владимир Путин, на тот момент являющийся премьер-министром России.

Завершение работ по строительству и реставрации запланировано на 2018 год.