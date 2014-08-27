Экскурсии по необычным местам Москвы организует МУЗЕОН

Фото: М24

Бесплатные экскурсии с интересными людьми по необычным местам Москвы в рамках празднования Дня знаний организует 30 августа парк искусств МУЗЕОН. В программе – прогулки по театральным подмосткам, рассказы о строительстве Третьего транспортного кольца, арт-тусовке 1990-х, выпуске городских газет и производстве рекламы в мегаполисе.

Также можно будет стать частью рэп-баттла, заглянуть в ресторан-дворец и сделать новую прическу в барбершопе.

Экскурсии по закулисью "Табакерки", "Школы современной пьесы" и "Современнику" проведет театральный критик Григорий Заславский. В 11.00 участников ждут у входа в театр "Современник".

Тех, кто хочет заглянуть в типографию, ждут в 11.00 у полиграфического комплекса "Пушкинская площадь".

Встреча участников танцевальной экскурсии от Балета Москва состоится в 13.30 в центре зала станции метро "Белорусская" (радиальная линия).

Хип-хоп экскурсия по Москве стартует у входа в магазин "Дом книги" на Новом Арбате в 16.00.

С подробной программой экскурсий можно познакомиться здесь.

А еще гостей парка ждет музыкальное приключение – концерт-лекция от Александра Маноцкова и CourageQuartet.

Маноцков – разножанровый композитор. Его сочинения включены в репертуар московского ансамбля современной музыки и ансамбля Татьяны Гринденко OpusPosth. Кроме того, он пишет оперные произведения, создает музыкальные аудио – и видеоинсталляции.

"С недавнего времени Маноцков взялся и за популярную музыку, поскольку альбом "Пели", на котором он исполняет собственные песни вместе с CourageQuartet, сам автор относит к року", - отметили в МУЗЕОНе.

Некоторое время назад Александр Маноцков начал выступать с молодым коллективом CourageQuartet. На лекции музыканты расскажут о том, чем отличаются обычные песни от академических композиций.

Лекция состоится сразу после концерта, который начнется в 18.00. Экскурсии пройдут с 11.00 до 19.00.

Вход на лекцию-концерт и участие в экскурсиях бесплатное.