26 сентября 2013, 18:54

Экономика

Лекции онлайн: Кирилл Серебренников и Дмитрий Пьянов

Фото: festival.ru

27 сентября в рамках Московского международного фестиваля рекламы и маркетинга Red Apple состоятся выступления режиссера Кирилла Серебренникова и директора Пикника "Афиши" Дмитрия Пьянова. M24.ru проведет онлайн-трансляцию мероприятий.

Московский международный фестиваль рекламы и маркетинга Red Apple - ключевое российское мероприятие международного уровня в индустрии рекламных и маркетинговых коммуникаций. В нем ежегодно принимают участие более пяти тысяч участников из 30 стран мира. Всего на фестиваль было подано порядка полторы тысячи работ.

Начало трансляции - в 11.00.

Трансляция завершена.

