Горожанам напомнят о вежливости в общественном транспорте

Фото: mosgortrans.ru

К Международному Дню пожилого человека, который отмечается во всем мире ежегодно 1 октября, на 80 автобусных остановках в центре города установили плакаты с социальной рекламой "Я всегда уступаю место старшим", информирует пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

"В канун международного Дня пожилого человека проект "50 плюс. Все плюсы зрелого возраста" при поддержке ГУП "Мосгортранс" проводит рекламную кампанию "Я всегда уступаю место старшим". Плакаты сити-формата с социальной рекламой на данную тему размещены на 80 остановках наземного транспорта в центре столицы", - уточняется в сообщении.

По словам председателя оргкомитета проекта "50 Плюс" Марии Салуцкой, именно с остановки общественного транспорта начинается для многих путь домой или на работу. Наушники, плейеры, электронные игрушки - реальная иллюстрация к позиции "ничего не вижу, ничего не слышу!".

Разрушить "привычный транспортный алгоритм" организаторы акции намерены с помощью социальных плакатов. Основой рекламной концепции стало понимание того, что "заставить быть вежливым никого нельзя".

Ко дню пожилого человека подготовлена и другая благотворительная акция. Так, на территории Всероссийского выставочного центра 27 сентября состоится концерт "Осенние мелодии в стиле ретро". Организаторы приглашают на концерт пенсионеров и представителей некоммерческих организаций, которые помогают пожилым людям.