ФАС выяснит мнение россиян о рекламе безалкогольного пива

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

ФАС России планирует в 2017 году проанализировать общественное мнение по рекламе безалкогольного пива. Об этом m24.ru рассказал замруководителя антимонопольной службы Андрей Кашеваров. Ведомство проведет исследование, как реклама безалкогольного пива воспринимается зрителями: как продвижение именно безалкогольного или все же алкогольного продукта. На данный момент реклама безалкогольного пива не запрещена, но в видеоролике или на картинке должен быть знак "Безалкогольная продукция".

"По данным этого года, безалкогольное пиво выросло в продаже на 14,5 процента, а продажи в целом пива упали на 2,3 процента. Пока мы ориентируемся на эти цифры, а уже исследования восприятия потребителя на эту продукцию проведем в следующем году", – пояснил Кашеваров.

Согласно закону "О рекламе", реклама алкогольной продукции запрещена в печати, в телепрограммах и радиопрограммах, на всех видах транспорта, на уличных плакатах и в интернете. При этом пиво и пивные напитки, отечественные вина и шампанское можно рекламировать в печатных изданиях, кроме первой и последней страницы, а также в помещениях магазинах. Кроме того, разрешена реклама российских вин и шампанского в теле- и радиопрограммах в ночное время, а пива и пивных напитков в прямом эфире или в записи спортивных соревнований. Реклама безалкогольного пива не регулируется законодательством, при этом производители совместно с ФАС приняли решение сопровождать рекламу специальной пиктограммой "Безалкогольная продукция", которая говорит о том, что пиво не содержит алкоголь. Однако депутат Госдумы Геннадий Онищенко выступил против такой рекламы, так как она, по его мнению, является скрытой рекламой алкогольного аналога.



Президент Национального союза производителей ячменя, солода, хмеля и пиво-безалкогольной продукции Александр Мордовин считает, что рекламу безалкогольного пива нужно запретить.

"В свое время мы выступили за введение полного запрета рекламы пивоваренной продукции, так как рекламировали исключительно пиво транснациональных пивоваренных концернов. Запрет стал одним из мотиваторов роста объемов производства пива российских компаний и увеличения числа российского пивоваренного бизнеса, – пояснил он. – Поскольку запреты разделить между чужими и своими невозможно, поэтому мы выступаем за жесткое ограничение в рекламе, в том числе и по безалкогольному пиву".

По его словам, зритель не видит на экране разницы между алкогольным и безалкогольным пивом. "Потребитель в первую очередь видит не мифический знак "ноль процентов", а он видит рекламу бутылки и пива в нем и воспринимает на сто процентов пивоваренный бренд. Это скрытая и хорошая реклама алкогольного пива, – отметил собеседник m24.ru. – В свое время водочные бренды маскировались под воду или другие продукты. Но это, к счастью, запретили".

Мордовин добавил, что сейчас доля безалкогольного пива в России менее одного процента. "У нас в стране официально производится 7,6 миллиарда литров пивоваренной продукции, реальный объем – порядка 9–10 миллиардов литров. В этом году мы планируем реализовать только около 100 миллионов литров безалкогольного пива, несмотря на определенный рост продаж", – заключил он.

Однако психиатр-нарколог и член-корреспондент Академии медико-технических наук России Василий Анч не считает, что безалкогольное пиво нельзя рекламировать. "Если безалкогольное пиво создано по всем ГОСТам, без добавления спиртовых добавок и проверено соответствующими структурами, то нет ничего плохого в его употреблении", – пояснил врач.

По его словам, употребление безалкогольного пива не ведет к дальнейшему употреблению алкогольной продукции. "Если молодежь будет проводить свободное время с бутылочкой пива, то пусть лучше с безалкогольным. При этом в тех местах, где продается или реализуется безалкогольное пиво, не следует продавать алкогольный аналог, – подчеркнул Анч. – Например, в кафе или в забегаловках официантам стоит предлагать безалкогольное пиво, так как часто молодежи все равно, что пить".

По данным Мосгорстата, в 2015 году продажи пива незначительно сократились – с 10,01 миллиона до 9,31 миллиона декалитров. В целом за последние пять лет потребление алкоголя в России снизилось почти на треть: сейчас взрослый человек потребляет в среднем в год 12,8 литра абсолютного алкоголя (этилового спирта). Пять-шесть лет назад официальная цифра была 18 литров. С 1 января 2017 года также нельзя будет продавать алкоголь в пластиковой таре объемом более 1,5 литра, поскольку пластиковая упаковка может вызвать токсический гепатит или поражение эндокринной системы. А депутаты Мосгордумы предлагали сделать в городе пятницу "днем трезвости". Кроме того, день без алкоголя хотели ввести и депутаты Санкт-Петербурга. Они предлагали полностью запретить продажу алкоголя в регионе по средам.