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22 декабря 2014, 17:08

Власти разработают правила размещения рекламы в наземном транспорте

реклама транспорт наземный транспорт Дмитрий Пронин социальная сфера наземный общественный транспорт власть

Фото: M24.ru

Столичные власти разработают единые стандарты размещения рекламы в наземном общественном транспорте. Это касается как муниципальных, так и частных перевозчиков, рассказал Агентству "Москва" замглавы департамента транспорта Дмитрий Пронин.

"У нас есть четкое понимание, как все это будет выглядеть. Мы четко определим места для размещения рекламы, и к этому стандарту будут приведены все. Начнем с коммерческих перевозчиков", - заявил Пронин.

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Часть рекламных площадей будет использоваться под социальную рекламу, а доход от продажи мест полностью уйдет оператору.

Напомним, в течение этого года вся рекламная пленка на наземном общественном транспорте была заменена на более прозрачную. Это позволило существенно снизить количество жалоб на рекламу, закрывающую обзор из окон. Так, за лето от горожан поступило всего пять обращений. В прошлом году таких жалоб было больше - 29 за три месяца.

За последние 3 года реклама на наземном транспорте принесла городу более миллиарда рублей. Вся эта сумма - от компании "Бульварное кольцо", единственного оператора, занимающегося размещением рекламы на автобусах, троллейбусах и трамваях Мосгортранса.

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