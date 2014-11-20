Форма поиска по сайту

20 ноября 2014, 11:47

Экономика

Про идеи: о значении креативной среды

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

21 и 22 ноября в пресс-центре РИА Новости зарубежные звезды рекламного рынка делятся опытом на Digital Marketing Conference. В субботу Джоффри Хантсон расскажет, почему маленькое агентство из маленькой страны с маленьким рынком создает сверхидеи. Агентство Duval Guillaume, где Джоффри трудится креативным директором, собрало за два года 25 каннских львов, 11 из которых – золотые.

Прямую трансляцию речи вы сможете посмотреть на online.m24.ru, начало в 12:40.

  • Когда: 22 ноября
  • Кто: Джоффри Хантсон
  • Что: история рождения идей
  • Кому смотреть: стремящимся понять суть креативной среды

