17 ноября 2015, 11:14

M24.ru и Московский УФАС подвели итоги проекта "Полиция рекламы"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сетевое издание m24.ru и московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России подвели итоги совместного проекта "Полиция рекламы". В течение месяца жители Москвы вместе с нами искали и помогали обезвредить нелегальные объявления.

Читатели, приславшие самые интересные примеры, получили памятные подарки. Ими оказались Никита Варушкин, Александр Ушаков и Антон Шмойлов.

Бороться можно было с целым спектром нелегальных объявлений. Москвичи сообщали о рекламе табака и алкоголя, разоблачали сомнительных заемщиков, искали товары, безосновательно присвоившие себе статус "лучшего".

Награждение победителей проекта "Полиция рекламы" от m24 и ФАС

Для того, чтобы поучаствовать в проекте и побороться за призовые места, нужно было найти незаконную рекламу, сфотографировать ее и отправить нам через специальную форму. В своей "наводке" читатели описывали нарушение и место размещения нелегальной рекламы.

Напомним, рекламу можно считать незаконной, если:

  • рекламируется табачная продукция, аборты, рецептурные лекарства;
  • в рекламе кредитов и вкладов умалчивается существенная информация;
  • в рекламе демонстрируются дети в опасных ситуациях;
  • реклама формирует комплекс неполноценности у детей, не обладающих рекламируемым товаром;
  • реклама побуждает к совершению противоправных действий, призывает к жестокости и насилию;
  • реклама лекарств гарантирует 100-процентную эффективность и создает впечатление ненужности обращения к врачу;
  • реклама БАДов создает впечатление о том, что БАД является лекарственным средствами и (или) обладает лечебными свойствами;
  • реклама алкоголя (кроме пива и алкоголя ниже 5 процентов крепости) размещается вне мест его продаж;
  • в рекламе присутствует некорректное сравнение одних товаров с другими;
  • в рекламе использованы такие качественные прилагательные, как "самый", "лучший" и т.д., без объективного подтверждения;
  • в рекламе информационной продукции (мобильное приложение, онлайн игра, фильм) нет возрастной классификации 0+, 6+, 12+, 16+ и 18+.

