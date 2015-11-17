M24.ru и Московский УФАС подвели итоги проекта "Полиция рекламы"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сетевое издание m24.ru и московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России подвели итоги совместного проекта "Полиция рекламы". В течение месяца жители Москвы вместе с нами искали и помогали обезвредить нелегальные объявления.

Читатели, приславшие самые интересные примеры, получили памятные подарки. Ими оказались Никита Варушкин, Александр Ушаков и Антон Шмойлов.

Бороться можно было с целым спектром нелегальных объявлений. Москвичи сообщали о рекламе табака и алкоголя, разоблачали сомнительных заемщиков, искали товары, безосновательно присвоившие себе статус "лучшего".

Награждение победителей проекта "Полиция рекламы" от m24 и ФАС

Для того, чтобы поучаствовать в проекте и побороться за призовые места, нужно было найти незаконную рекламу, сфотографировать ее и отправить нам через специальную форму. В своей "наводке" читатели описывали нарушение и место размещения нелегальной рекламы.

Напомним, рекламу можно считать незаконной, если: