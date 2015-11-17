M24.ru и Московский УФАС подвели итоги проекта "Полиция рекламы"

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Сетевое издание m24.ru и московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России подвели итоги совместного проекта "Полиция рекламы". В течение месяца жители Москвы вместе с нами искали и помогали обезвредить нелегальные объявления.
Читатели, приславшие самые интересные примеры, получили памятные подарки. Ими оказались Никита Варушкин, Александр Ушаков и Антон Шмойлов.
Бороться можно было с целым спектром нелегальных объявлений. Москвичи сообщали о рекламе табака и алкоголя, разоблачали сомнительных заемщиков, искали товары, безосновательно присвоившие себе статус "лучшего".
Для того, чтобы поучаствовать в проекте и побороться за призовые места, нужно было найти незаконную рекламу, сфотографировать ее и отправить нам через специальную форму. В своей "наводке" читатели описывали нарушение и место размещения нелегальной рекламы.
Напомним, рекламу можно считать незаконной, если:
- рекламируется табачная продукция, аборты, рецептурные лекарства;
- в рекламе кредитов и вкладов умалчивается существенная информация;
- в рекламе демонстрируются дети в опасных ситуациях;
- реклама формирует комплекс неполноценности у детей, не обладающих рекламируемым товаром;
- реклама побуждает к совершению противоправных действий, призывает к жестокости и насилию;
- реклама лекарств гарантирует 100-процентную эффективность и создает впечатление ненужности обращения к врачу;
- реклама БАДов создает впечатление о том, что БАД является лекарственным средствами и (или) обладает лечебными свойствами;
- реклама алкоголя (кроме пива и алкоголя ниже 5 процентов крепости) размещается вне мест его продаж;
- в рекламе присутствует некорректное сравнение одних товаров с другими;
- в рекламе использованы такие качественные прилагательные, как "самый", "лучший" и т.д., без объективного подтверждения;
- в рекламе информационной продукции (мобильное приложение, онлайн игра, фильм) нет возрастной классификации 0+, 6+, 12+, 16+ и 18+.