16 октября 2013, 20:49

Экономика

ФАС запретит рассылать sms-рекламу без согласия абонента

Фото: ИТАР-ТАСС

Sms-рекламу будут рассылать только с согласия абонентов. Федеральная антимонопольная служба России выработает законодательную базу для противодействия массовой рассылке рекламных сообщений.

Так, при заключении договоров с операторами сотовой связи пользователи смогут выбрать отдельную опцию - получение рекламных сообщений с коротких номеров.

"С технической точки зрения телекоммуникационные компании готовы к предложенным нами мерам", - сообщил заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров на 3-ей Всероссийской научно-практической конференции по конкурентной политике.

По его словам, нововведения не потребуют от операторов огромных финансовых затрат.

