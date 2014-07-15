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Законы

15 июля 2014, 17:55

Под закон о запрете рекламы попали 1400 телеканалов

реклама законы Роскомнадзор платное телевидение

Фото: ИТАР-ТАСС

Под новый закон о запрете рекламы попали 1400 платных телеканалов, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Согласно подсчетам ведомства, всего в России 3462 телеканалов. 1421 из них действуют на платной основе. К категории "уникальных платных телеканалов" Роскомнадзор отнес те, которые не распространяются в эфире. Около 300 из них являются федеральными.

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Согласно новому закону, запрещается распространение рекламы в телепрограммах, доступ к которым осуществляется исключительно на платной основе или с применением декодирующих устройств.

Отмечается, что проект закона разработан в целях выравнивания экономических условий деятельности вещателей бесплатных и платных телеканалов, а также соблюдения прав потребителей.

По мнению авторов законопроекта, в настоящее время платные каналы находятся в более выгодном положении по сравнению с конкурентами, так как получают деньги и от кабельных операторов, и от рекламодателей.

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