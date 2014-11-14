В столице запретили рекламу на таксофонах

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Столичные власти приняли решение не размещать рекламу на таксофонах. В то же время теперь реклама разрешена на пунктах велопроката. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Москвы.

Как ранее рассказал M24.ru директор программы "MBA-Маркетинг" школы бизнеса "Мирбис" Евгений Бойченко, эффективность рекламы на таксофонах невысока.

"Их не так много, стоят они, как правило, около зданий, рядом с витринами и вывесками. Рекламная поверхность сливается с пестрым фоном", - уточнил он.

При этом Бойченко добавил, что от запрета рекламы на таксофонах пострадают только баеры, которые зарабатывают на перепродаже рекламных пространств, а для рекламного рынка потери будут невысокие.

Что касается размещения рекламы на терминалах велопрокатов, то аукционы по продаже площадей проведут уже в следующем году. Велосипедами пользуется наиболее платежеспособная часть молодого населения Москвы. "Это очень интересная аудитория для рекламодателей", - считает он.

По словам Евгения Бойченко, скорее всего на терминалах появится реклама имиджевого характера. "Первыми пойдут финансовые институты: банки, страховые компании, а также реклама продуктов, которые сочетаются с идеологией здорового образа жизни: фитнеса, здорового питания, напитков. Можно сделать и таргетированную рекламу: уточнить, что банк, фитнес-центр или курсы йоги находятся в 50 м от проката", - резюмировал эксперт.

27 декабря 2013 года вступили в силу новые правила размещения и содержания информационных конструкций в столице. По новым правилам, запрещается размещать вывески на козырьках зданий, в оконных проемах, на кровлях, лоджиях и балконах, а также на заборах и архитектурных деталях фасадов объектов.

Кроме того, подсветка вывески должна иметь немерцающий, приглушенный свет и не создавать прямых направленных лучей в окна жилых помещений. Также, согласно нововведениям, на внешних поверхностях одного здания организация может установить только одну информационную конструкцию.

Ранее руководитель департамента СМИ Владимир Черников подчеркнул, что с учетом прошлых торгов, которые прошли в 2013 году, бюджет города получит 97,7 миллиарда рублей.

Напомним, 7366 мест для рекламных носителей были разыграны в августе прошлого года. Стартовая стоимость конструкций тогда составляла примерно 22 миллиарда, но в ходе торгов она выросла до 72,5 миллиардов.