Какие улицы перекроют в Москве 9–10 июля

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Москва 24

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Мэр Москвы

13 декабря 2012, 09:55

Собянин утвердил список улиц, на которых рекламу разместят по-новому

реклама мэр Москвы улицы правила рекламные щиты

Сергей Собянин. Фото: ИТАР-ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал пилотный проект по размещению рекламы на улицах столицы. Эксперимент стартует с 1 января 2013 года.

Градоначальник утвердил правила размещения и содержания информационных конструкция на улицах, торговых и развлекательных центрах, кинотеатрах, театрах и цирках.

Первыми "пилотными" улицами, на которых рекламу разместят по новым архитектурно-художественным требованиям станут, Тверская, Воздвиженка, Новый Арбат, 1-я Тверская-Ямская, Большая Дмитровка, Петровка, Кузнецкий мост, Рождественка, Большая Садовая, Столешников и Камергерский переулки, сообщает "Интерфакс".

Пилотный проект продлится до 1 ноября 2013 года по трем направлениям: размещение рекламы на фасадах зданий, упорядочение вывесок на значимых городских улицах и магистралях Москвы, а также размещение вывесок на "пилотных" торговых и развлекательных центрах, театрах, кинотеатрах и цирках.

Как заявил ранее столичный мэр, "новые правила построены на принципиально иной логике: не город является одним большим рекламным носителем, а, наоборот, реклама должна служить украшением городской среды".

Согласно новым правилам, город разделят на 14 зон, в каждой из них будут свои разрешенные типы рекламных конструкций. Более серьезные ограничения разработаны для центра, менее жесткие — для окраин.

В центре будут запрещены большие рекламные конструкции, также ограничат размещение рекламы на особо охраняемых природных территориях. В пределах Бульварного кольца уберут крупные щиты (площадью от 2,7×3,7 метра), а с площадей и улиц внутри Садового кольца исчезнут щиты площадью от 3×6 метров. Также вводится запрет на устаревшие и небезопасные рекламные конструкции.

Сюжет: Что изменится в жизни москвичей с Нового года

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