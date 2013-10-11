В Доме кино презентуют ролики-победители 60-х "Каннских львов"

Фото: canneslions.org

25 октября в Доме кино состоится презентация роликов-победителей 60-го Международного фестиваля креативности "Каннские львы". На мероприятии зрителям покажут лучшие образцы мирового креатива.

Посетители презентации увидят все ролики и принты российских призеров, а также креативные работы, завоевавшие высшие награды юбилейного Каннского фестиваля.

В июне этого года фестиваль "Каннские львы" посетили 12 тысяч делегатов из 90 стран. В конкурсах участвовало более 36 тысяч работ.

Кроме того, в рамках мероприятия выступят диджеи, пройдут показы мод и фуршет. Также каждый посетитель сможет выбрать лучшую российскую видео-рекламу через интерактивную систему голосования.

Начало мероприятия – в 20.00, стоимость билетов – от 1100 рублей.