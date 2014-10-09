Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября 2014, 14:30

Экономика

Про рекламу: эксперты обсудят мировые медиакоммуникации

Фото: m24.ru / Роман Васильев

9 октября в Москве открылся Всемирный рекламный саммит. В его рамках пройдет дискуссия о мировой медиакоммуникационной индустрии с участием экспертов и профессионалов области. Прямую трансляцию события можно будет посмотреть на M24.ru.

Спикеры круглого стола расскажут о влиянии мировой экономики на медиакоммуникации, перспективах и трендах медиакоммуникаций, а также регулировании отрасли.

Среди участников встречи:

  • Руководитель департамента СМИ и рекламы Москвы Владимир Черников (модератор),
  • Генеральный директор Международной рекламной ассоциации Майкл Л и (модератор),
  • Президент Международной рекламной ассоциации Фарис Абухамад,
  • Председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере рекламы Сергей Пискарев,
  • Президент Ассоциации коммуникационных агентств России Алексей Ковылов,
  • Президент индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани,
  • Президент российского отделения Международной рекламной ассоциации Борис Еремин.

Также примут участие в круглом столе и другие эксперты медиакоммуникаций, представители крупных СМИ, профессионалы стратегического планирования.

  • Когда: 9 октября с 14.30 до 16.30
  • Кто: эксперты в сфере медиакоммуникаций
  • О чем: о мировых медиакоммуникациях
  • Кому смотреть: интересующимся рекламой и медиабизнесом

Начало трансляции - в 14.30. Запись круглого стола будет выложена на нашем сайте.

Трансляция завершена.

Всемирный рекламный саммит проходит в Москве 9 и 10 октября.

Участники саммита обсудят опыт лидеров индустрии с представителями государственных и муниципальных органов власти, ректорами профильных ВУЗов, руководителями коммуникационных агентств и специалистами индустрии.

Форум позволит познакомиться с зарубежной практикой в области коммуникаций в мегаполисе, чтобы в дальнейшем применить эти знания в Москве. В мероприятии примет участие около 200 наиболее авторитетных представителей рекламной и медиаотрасли Западной Европы, США и Азии.

Сайты по теме


Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
реклама бизнес Владимир Черников социальная сфера саммит

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика