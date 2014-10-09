Про рекламу: эксперты обсудят мировые медиакоммуникации

Фото: m24.ru / Роман Васильев
9 октября в Москве открылся Всемирный рекламный саммит. В его рамках пройдет дискуссия о мировой медиакоммуникационной индустрии с участием экспертов и профессионалов области. Прямую трансляцию события можно будет посмотреть на M24.ru.
Спикеры круглого стола расскажут о влиянии мировой экономики на медиакоммуникации, перспективах и трендах медиакоммуникаций, а также регулировании отрасли.
Среди участников встречи:
- Руководитель департамента СМИ и рекламы Москвы Владимир Черников (модератор),
- Генеральный директор Международной рекламной ассоциации Майкл Л и (модератор),
- Президент Международной рекламной ассоциации Фарис Абухамад,
- Председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере рекламы Сергей Пискарев,
- Президент Ассоциации коммуникационных агентств России Алексей Ковылов,
- Президент индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани,
- Президент российского отделения Международной рекламной ассоциации Борис Еремин.
Также примут участие в круглом столе и другие эксперты медиакоммуникаций, представители крупных СМИ, профессионалы стратегического планирования.
- Когда: 9 октября с 14.30 до 16.30
- Кто: эксперты в сфере медиакоммуникаций
- О чем: о мировых медиакоммуникациях
- Кому смотреть: интересующимся рекламой и медиабизнесом
Начало трансляции - в 14.30. Запись круглого стола будет выложена на нашем сайте.
Трансляция завершена.
Участники саммита обсудят опыт лидеров индустрии с представителями государственных и муниципальных органов власти, ректорами профильных ВУЗов, руководителями коммуникационных агентств и специалистами индустрии.
Форум позволит познакомиться с зарубежной практикой в области коммуникаций в мегаполисе, чтобы в дальнейшем применить эти знания в Москве. В мероприятии примет участие около 200 наиболее авторитетных представителей рекламной и медиаотрасли Западной Европы, США и Азии.
Сайты по теме