Про рекламу: эксперты обсудят мировые медиакоммуникации

9 октября в Москве открылся Всемирный рекламный саммит. В его рамках пройдет дискуссия о мировой медиакоммуникационной индустрии с участием экспертов и профессионалов области. Прямую трансляцию события можно будет посмотреть на M24.ru.

Спикеры круглого стола расскажут о влиянии мировой экономики на медиакоммуникации, перспективах и трендах медиакоммуникаций, а также регулировании отрасли.

Среди участников встречи:

Руководитель департамента СМИ и рекламы Москвы Владимир Черников (модератор),

Генеральный директор Международной рекламной ассоциации Майкл Л и (модератор),

Президент Международной рекламной ассоциации Фарис Абухамад,

Председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере рекламы Сергей Пискарев,

Президент Ассоциации коммуникационных агентств России Алексей Ковылов,

Президент индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани,

Президент российского отделения Международной рекламной ассоциации Борис Еремин.

Также примут участие в круглом столе и другие эксперты медиакоммуникаций, представители крупных СМИ, профессионалы стратегического планирования.

