Ограничение рекламы фастфуда не снизит его потребление – эксперт

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

В России могут ввести ограничения для рекламы вредных для здоровья продуктов: газировки, чипсов, маргарина и т.д. Такие поправки в Госдуму собирается внести депутат Василий Шестаков.

Руководитель интернет-агентства "Ферт" Екатерина Шукалова рассказала в эфире радиостанции "Москва FM", что запрет на рекламу фастфуда не снизит его потребление.

"С точки зрения бюджетов, которые тратят компании на продвижение своей продукции по телевидению или радио, это будет падение. Рекламный рынок будет схлопываться. Это уменьшит количество денег в обороте. Нужны какие-то другие меры, которые позволят людям есть здоровую пищу.

Рынок рекламных бюджетов будет уменьшаться и схлопнется еще сильнее. Есть страны, где принимаются похожие меры, например, Канада. Но в России нужны регулирующие акты, которые дадут возможность не продавать в местах фастфуда нездоровую еду. Стоит направить усилия на пропаганду здорового образа жизни", – сказала она.

Как пишет "Коммерсантъ", под ограничения может попасть реклама продуктов с высоким содержанием сахара, соли, жиров и насыщенных жиров в СМИ и общественных местах. В списке окажется газировка, кондитерские изделия, чипсы, маргарин и отдельные виды колбас.

Минувшей весной Минкомсвязи России предложило на время снять ограничения на рекламу алкоголя и табака в средствах массовой информации. Роспотребнадзор посчитал снятие ограничений на рекламу алкоголя недопустимым.

Напомним, 23 декабря прошлого года Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, разрешающий рекламировать отечественный алкоголь по радио и на телевидении.

Так, разрешена реклама вина и шампанского, произведенных на территории России. При этом она может быть размещена не только на телевидении и радио (с 23.00 до 7.00), но и в печатных изданиях (интернет-медиа либерализация не коснулась).

Запрет на рекламу вина и шампанского сохраняется для программ в прямом эфире и записей детско-юношеских спортивных соревнований. Изменения вступили в силу с 1 января 2015 года.

Полный запрет на рекламу алкогольной продукции в СМИ и интернете действовал с 1 января 2013 года. Позднее эти нормы были дополнены ограничениями на рекламу табачных изделий.