Обзор московской прессы: 7 июня

Пятилетний контракт на размещение рекламы на всем столичном наземном общественном транспорте Москвы пересматриваться не будет, договорились столичные чиновники. Таким образом, победителю прошлогоднего аукциона — агентству "Бульварное кольцо", просившему снизить сумму контракта,— в этом году придется выплатить ГУП "Мосгортранс" 350,2 млн руб. В противном случае "Мосгортранс" вправе расторгнуть договор. «Коммерсантъ»

С 10 июня должна поменяться схема движения по шоссе. На Варшавском шоссе продолжается строительство трасс-дублеров. Через несколько недель они станут выполнять функции объездных дорог при возведении эстакады у МКАД, тоннеля на пересечении с улицами Красного Маяка и Подольских Курсантов, а также пешеходных переходов. «МК»

Предприниматель Яков Якубов, владеющий магазином "Елисеевский" на Тверской улице и другой торговой недвижимостью на этой улице, может не опасаться снижения своих доходов. По версии Colliers International, по итогам первого квартала 2012 года Тверская вошла в семерку самых дорогих торговых районов Европы. Ставка аренды на этой улице для ритейлеров превышает $7 тыс. за 1 кв. м, что почти в два раза дороже, чем арендовать помещение в торговых центрах. «Коммерсантъ»

За дачный участок, понадобившийся государству, можно будет гарантированно получить не только деньги, но и другой земельный участок и даже квартиру. Депутаты Госдумы осенью собираются вернуться к поправкам, которые уточняют порядок изъятия земли для государственных и муниципальных нужд. Если решение о "выселении" чиновников за МКАД в рамках кампании по расширению границ Москвы все-таки будет принято, этот документ может пригодиться в самом ближайшем будущем. «РГ»

7 мая журфак МГУ им. Ломоносова празднует бриллиантовый юбилей. Журфак был создан в 1952 году по личному указанию Сталина. Отечественной кузнице «золотых перьев» следовало пополнять советскую элиту. Известное всему свету здание журфака МГУ на Моховой Николай I купил у Пашковых и подарил университету в 1832 году. Кто за это время здесь только не обитал: и математики, и экономисты. Журналисты объявились в здании последними — в 60-е годы ХХ века. И обжили его так основательно, что к 60-летнему юбилею решили сделать ремонт. И старый дом преобразился. «МК»

«По газонам не ходить!» В советское время это объявление отпугивало нарушителей. Очень запросто мог появиться местный участковый и взять штраф в размере, кажется, одного рубля. А это были деньги. Сейчас у города другая проблема: по газонам теперь не ходят. На них паркуются. А это гораздо хуже ходьбы. Именно поэтому с 28 мая по 10 июня столичный Департамент природопользования совместно с полицией проводит рейд по выявлению нарушителей. «МК»

Недавно мэром Москвы был утвержден окончательный проект строительства 4-километрового участка подземки, которая в 2013 году соединит Бутовскую и Калужскую линии метро. Казалось бы, от этого выигрывают все, однако некоторые жители юго-запада упрямо твердят, что строительство угрожает безопасности Битцевского парка. Сами метростроевцы доказывают — опасения беспочвенны. «МК»

Для восстановления старинной трамвайной линии на Лесной требуются вагоны с двусторонним управлением. Иногда они возвращаются. В столице ожидается уникальное событие: будет возрождена уже закрытая, «похороненная» трамвайная линия. Да вдобавок не простая, а самая старинная. Речь идет о трамвайном движении по Лесной улице. «МК»

Автомобилистам тех районов Московской области, которые с 1 июля этого года юридический войдут в состав Москвы, не нужно будет ломать голову над тем, где и когда перерегистрировать свой автомобиль, чтобы поменять в номерных знаках коды региона «50», «90», «150» и «190» на «77», «99», «97», «177», «199» и «197». «Вечерняя Москва»