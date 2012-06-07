Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Свежая пресса

07 июня 2012, 12:10

Обзор московской прессы: 7 июня

реклама торговля свежая пресса

Пятилетний контракт на размещение рекламы на всем столичном наземном общественном транспорте Москвы пересматриваться не будет, договорились столичные чиновники. Таким образом, победителю прошлогоднего аукциона — агентству "Бульварное кольцо", просившему снизить сумму контракта,— в этом году придется выплатить ГУП "Мосгортранс" 350,2 млн руб. В противном случае "Мосгортранс" вправе расторгнуть договор. «Коммерсантъ»

С 10 июня должна поменяться схема движения по шоссе. На Варшавском шоссе продолжается строительство трасс-дублеров. Через несколько недель они станут выполнять функции объездных дорог при возведении эстакады у МКАД, тоннеля на пересечении с улицами Красного Маяка и Подольских Курсантов, а также пешеходных переходов. «МК»

Предприниматель Яков Якубов, владеющий магазином "Елисеевский" на Тверской улице и другой торговой недвижимостью на этой улице, может не опасаться снижения своих доходов. По версии Colliers International, по итогам первого квартала 2012 года Тверская вошла в семерку самых дорогих торговых районов Европы. Ставка аренды на этой улице для ритейлеров превышает $7 тыс. за 1 кв. м, что почти в два раза дороже, чем арендовать помещение в торговых центрах. «Коммерсантъ»

За дачный участок, понадобившийся государству, можно будет гарантированно получить не только деньги, но и другой земельный участок и даже квартиру. Депутаты Госдумы осенью собираются вернуться к поправкам, которые уточняют порядок изъятия земли для государственных и муниципальных нужд. Если решение о "выселении" чиновников за МКАД в рамках кампании по расширению границ Москвы все-таки будет принято, этот документ может пригодиться в самом ближайшем будущем. «РГ»

7 мая журфак МГУ им. Ломоносова празднует бриллиантовый юбилей. Журфак был создан в 1952 году по личному указанию Сталина. Отечественной кузнице «золотых перьев» следовало пополнять советскую элиту. Известное всему свету здание журфака МГУ на Моховой Николай I купил у Пашковых и подарил университету в 1832 году. Кто за это время здесь только не обитал: и математики, и экономисты. Журналисты объявились в здании последними — в 60-е годы ХХ века. И обжили его так основательно, что к 60-летнему юбилею решили сделать ремонт. И старый дом преобразился. «МК»

«По газонам не ходить!» В советское время это объявление отпугивало нарушителей. Очень запросто мог появиться местный участковый и взять штраф в размере, кажется, одного рубля. А это были деньги. Сейчас у города другая проблема: по газонам теперь не ходят. На них паркуются. А это гораздо хуже ходьбы. Именно поэтому с 28 мая по 10 июня столичный Департамент природопользования совместно с полицией проводит рейд по выявлению нарушителей. «МК»

Недавно мэром Москвы был утвержден окончательный проект строительства 4-километрового участка подземки, которая в 2013 году соединит Бутовскую и Калужскую линии метро. Казалось бы, от этого выигрывают все, однако некоторые жители юго-запада упрямо твердят, что строительство угрожает безопасности Битцевского парка. Сами метростроевцы доказывают — опасения беспочвенны. «МК»

Для восстановления старинной трамвайной линии на Лесной требуются вагоны с двусторонним управлением. Иногда они возвращаются. В столице ожидается уникальное событие: будет возрождена уже закрытая, «похороненная» трамвайная линия. Да вдобавок не простая, а самая старинная. Речь идет о трамвайном движении по Лесной улице. «МК»

Автомобилистам тех районов Московской области, которые с 1 июля этого года юридический войдут в состав Москвы, не нужно будет ломать голову над тем, где и когда перерегистрировать свой автомобиль, чтобы поменять в номерных знаках коды региона «50», «90», «150» и «190» на «77», «99», «97», «177», «199» и «197». «Вечерняя Москва»

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать