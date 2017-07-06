Инфраструктуру колеса обозрения на ВДНХ планируют использовать под рекламу

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Инфраструктуру колеса обозрения на ВДНХ планируют использовать в качестве рекламной площадки, чтобы снизить цену на входной билет. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на акционера ГК "Регионы" Амирана Муцоева.

"Мы ориентировались на мировую практику использования инфраструктуры аттракциона, в том числе мы думали о рекламных возможностях. Это всюду так. Реклама – одна из статей доходов колеса. Проект дорогой. Чтобы сделать цену на билет более доступной, мы предусмотрим дополнительные источники получения прибыли. Это будут новые форматы, которые можно будет использовать для развлекательных, образовательных и социальных кампаний, как, например, в Лондоне", – рассказал Муцоев.

Монтаж нового колеса обозрения планируют завершить в 2018 году. Колесо высотой 140 метров будет совершать оборот за 25 минут. Аттракцион оборудуют 30 закрытыми кабинами, в каждой из них поместятся 20 человек. Стены кабин сделают из стекла, чтобы отдыхающие смогли наслаждаться видами города. Стоимость билета может составить от 500 до 850 рублей.