ФАС завела дела о незаконной рекламе против "Яндекса" и Mail.ru

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Московское УФАС возбудило два дела о нарушении запрета рекламы курения и курительных принадлежностей против "Яндекса" и Mail.ru, сообщили в пресс-службе ведомства.

Дела были заведены после того, как граждане пожаловались в управление на распространение в системе "Яндекс.Директ" рекламы "Крутые Бонги для всех!", "Кальяны 56 см RP-53043 <…> в наличии". Те же сообщения появлялись и в поисковой системе Mail.ru.

"В соответствии с пунктом 8 статьи 7 закона о рекламе не допускается реклама табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных принадлежностей, в том числе, трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок", – отмечается в сообщении ведомства.

Рассмотрение обоих дел назначили на 25 августа 2016 года.

Ранее 1 августа ФАС возбудила дело о незаконной рекламе водки в ТРЦ "РИО" на Дмитровском шоссе. Подобная реклама может быть только в тех местах, где продаются алкогольные напитки, однако у владельцев торгового центра лицензии на продажу алкоголя нет.