За чертой роскоши: топ-10 самых дорогих особняков мегаполиса

Фото предоставлено агентством Point Estate

Английские замки, баварские домики и современные особняки. Дома, глядя на снимки которых невозможно поверить, что их фотографировали в столичном регионе. Они стоят десятки миллионов долларов и продаются годами. M24.ru совместно с агентством Point Estate собрал 10 самых дорогих домов Подмосковья.

Самые шикарные особняки в области по-прежнему располагаются на Рублевке, отметила управляющий партнер агентства недвижимости Point Estate Ирина Калинина. Лидером на этом направлении считается поселок Сады Майедорф на территории санатория "Барвиха".

"Несмотря на многочисленные мнения о том, что Рублевка умерла, звучавшие и после 2008 года, и в нынешний спад на загородном рынке, она была и остается единственным в своем роде местом притяжения покупателей со всей России. Здесь сосредоточено загородное жилье с лучшими характеристиками и проходит правительственная трасса", – заявила Калинина.

Она также добавила, что ситуация несколько отличается на первичном рынке, где давно не появлялось новых объектов. Самые дорогие предложения в современных поселках сосредоточены на других направлениях. Лидером по объему элитного предложения считается Новорижское шоссе, где сосредоточено порядка 60 процентов дорогостоящих домов.

"Экономика": Есть ли спрос на дорогую загородную недвижимость

Престижными также считаются коттеджи в лесных поселках Довиль и Трувиль на Минском шоссе. С появлением там платной трассы это направление стало популярнее у потенциальных покупателей.

Дешевые среди дорогих

На десятом месте рейтинга находится "скромный" трехэтажный особняк с шестью спальнями и четырьмя санузлами. Владелец дома не предоставил фотографии. Здание занимает площадь 1100 квадратных метров. Помимо традиционных для таких домов столовых и гостиных, здесь оборудованы кинотеатр и зимний сад.

Дом расположен в элитном поселке Екатериновка на участке площадью 22 сотки с "недорогим" ландшафтным дизайном. Особняк продают на вторичном рынке за 8 миллионов долларов.

Девятое место занял обжитой дом в Серебряном Бору на участке площадью 17 соток. Само строение занимает 360 квадратных метров, в особняке три спальни и пять санузлов.

Фото предоставлено агентством Point Estate

На цокольном этаже расположены кинотеатр, бильярдная и тренажерный зал. На первом – столовая и кабинет, на втором этаже – спальни.

Особняк продают за 14 миллионов долларов.

За дом, получивший восьмое место, собственники требуют 15 миллионов долларов. Здание, построенное по авторскому проекту, называется "Дом у пятой лунки" и располагется в поселке Курорт Пирогово на 15 километре Осташковского шоссе. Владелец дома не предоставил фотографии.

На цокольном этаже есть бассейн, винная, гараж, комната отдыха. Большой холл, две гостинные, кабинет, спальни и детская игровая разместились на первом.

Элитная недвижимость в Подмосковье значительно подешевела

Площадь дома – 1898 квадратных метров, участка – 74 сотки.

Седьмое место получил дом у воды в коттеджном послеке Agalarov Estate на Новорижском шоссе. Фотография не предоставлена владельцами здания

Здание площадью 2 тысячи квадратных метров стоит на участке в 120 соток. Особняк продается на первичном рынке без отделки. Спланировать его предстоит будущим владельцам. Купить этот "чистый лист" можно за 23 миллиона долларов.

Шестое место делят два предложения на вторичном рынке с одинаковой стоимостью – 25 миллионов долларов.

Первая постройка располагается в поселке Знаменские Просторы и представляет из себя комплекс зданий в баварском стиле.

Резиденция расположилась на участке площадью 70 соток.

Дом готов под отделку, и большинство помещений в нем еще не спланированы. На верхнем уровне особняка предлагается оборудовать пять спален. На цокольном этаже комплекса зданий располагаются пять помещений свободного назначения. На первом – холл, столовая, кабинет и терраса. На верхнем уровне спланированы четыре спальни с санузлами и одна спальная с ванной и гардеробной.

Владелец дома не предоставил фотографии.

В загородную резиденцию на Новорижском шоссе в поселке Шервуд, также занимающую шестое место в рейтинге, можно въезжать сразу после покупки. Дом готов под ключ и обставлен.

Особняк занимает более двух тысяч квадратных метров на участке площадью два гектара. Строение окружают вековые сосны.

Сколько стоит элитная недвижимость в Москве

Верхний этаж здания занимают библиотека, спальни и гардеробные. Ниже расположены прихожая, столовая, комната отдыха, кабинет и помещение свободного пользования. Есть бассейн, кинотеатр и тренажерный зал на цокольном этаже. Фотографии не предоставлены владельцем дома.

На пятом месте – особняк в классическом стиле площадью 850 квадратных метров. Участок в 160 соток с эксклюзивным ландшафтным дизайном расположен на Рублевском шоссе. Владелец не предоставил фотографии.

Нижний уровень дома занимают в основном технические помещения – комнаты персонала, гардеробные и холл. Выше обустроена гостинная, столовая, три спальни и терраса. На втором этаже большой холл и пять спален с гардеробными и санузлами.

Стоимость особняка – 30 миллионов долларов.

На четвертом месте самый дорогой особняк среди новостроек – двухэтажный дом с мансардой в поселке Довиль на Минском шоссе.

Фотогалерея 1 из 3

Здание площадью 2164 возвели на участке 58,6 сотки.

Помимо пяти спален в доме есть бассейн, хамам, бильярдная и кинотеатр.

Особняк под ключ стоит 30 миллионов долларов.

Тройка лидеров

Третье место в десятке самых дорогих получил дом в современном стиле, построенный в одном из самых фешенебельных поселков Рублевки Ландшафт.

Фотогалерея 1 из 3

Территория вокруг особняка – 80 соток, здание занимает площадь 1750 квадратных метров.

В особняке три этажа, семь спален, 10 санузлов. Будущий владелец дома получит собственные купель, сауну, хамам и тренажерный зал. Кроме того, в здании есть зимний сад, бассейн и библиотека.

Дом готов к заселению. Его стоимость составляет 50 миллионов долларов

На втором месте предложение на вторичном рынке – усадьба на территории поселка Санаторий Барвиха (Сады Майендорф) на Рублево-Успенском шоссе. Фотографии не предоставлены хозяевами дома.

Площадь постройки – 3,4 тысячи квадратных метров, участка – 60 соток.

В двухэтажном доме с мансардой есть хамам, бассейн, массажный кабинет и тренажерный зал.

Цена усадьбы составляет 60 миллионов 350 тысяч долларов

Отметим, что представленные в рейтинге дома продаются достаточно долго. По словам Ирины Калининой из Point Estate, средний срок экспозиции загородных коттеджей стоимостью 10 миллионов долларов составляет два-три года. А объекты, цена которых перешагнула 30 миллионов, могут ждать своих покупателей по пять-восемь лет. Причем часто особняки продают гораздо дешевле изначально заявленной стоимости. Известны случаи, когда элитные дома покупались за полцены, если собственники уставали ждать продажи за желаемую сумму.



На первом месте особняк в английском стиле, который также располагается в поселке Санаторий Барвиха (Сады Майендорф). Владелец здания запретил демонстрацию фотографий дома.

Дом высотой три этажа и площадью 2400 квадратных метров построен на гектаре земли. Его стоимость оценивают в 109 миллионов 720 тысяч долларов.

В доме семь спален и одиннадцать санузлов.

Хозяева оборудовали особняк лифтом. На первом этаже обустроены каминный зал, сауна и хамам. В доме также есть два бассейна, гостиная и будуар.