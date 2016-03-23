Подмосковные детские лагеря заняли лидирующие позиции во всероссийском рейтинге

Фото: ТАСС/

Расположенные в Московской области летние лагеря для детского отдыха вошли во Всероссийский рейтинг представления загородных детских лагерей, набрав наибольшее количество баллов в категории "Лучшие лагеря, расположенные не у водоема". Об этом на пресс-конференции сообщила первый заместитель генерального директора "Мосгортура" Наталья Лосева, передает Агентство "Москва".

По ее словам, детский оздоровительный лагерь "Горки" и детский стационарный оздоровительно-образовательный центр "Команда" набрали по 39 баллов из 100 возможных.

Кроме того, лагерь "Радуга" набрал 33 балла. В число регионов-лидеров также вошли Краснодарский и Приморский края, а также Тюменская область.

В свою очередь, заместитель руководителя столичного департамента культуры Владимир Филиппов отметил, что рейтинг находится в открытом доступе.

"Информация о детских лагерях, представленная в интернете, часто бывает устаревшей или неполной, родители не могут сделать обоснованный выбор, а игроки отрасли не имеют полной картины происходящего на рынке. Было принято решение о создании рейтинга, который бы стал инструментом оценки лагерей с прозрачной структурой. Критерии оценки лагерей будут понятны как профессионалам, так и родителям", – подчеркнул он.

В рейтинг на сегодняшний день вошли 800 загородных детских лагерей из 78 регионов России. Его составители проанализировали более тысячи сайтов детских российских лагерей, которые оценивались по 78 параметрам. Ознакомиться с рейтингом можно на сайте rate.mosgortur.ru.

Ранее m24.ru сообщало, что Мосгортур открывает 11 мобильных приемных для консультации москвичей по льготному детскому отдыху.

Мобильные приемные помогут быстро получить консультацию по возможностям и условиям предоставления путевок для детей льготных категорий. Специалисты расскажут, кто и как может получить льготную путевку, куда смогут поехать ребята, как будет организован трансфер, а также о тематическом наполнении смен в детских лагерях и работе вожатых.

Мобильные приемные Мосгортура будут работать до конца апреля с 14:00 до 18:00.