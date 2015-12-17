Опубликован рейтинг самых бестолковых преступников года

Фото: ТАСС/YAY

Издание "Дни.ру" составило рейтинг преступников, попавшихся в руки полиции из-за собственной глупости.

Леви Чарльз Рирдон из штата Монтана украл бумажник и обналичил четыре чека. Его арестовали после того, как он отметил как понравившуюся публикацию о собственном розыске в сообществе полиции.

Еще один американец – Николас Гроув – сбежал из тюрьмы в штате Айдахо, а потом выложил свое фото в Instagram и написал о побеге в Facebook. В результате его арестовали в Мексике.

Третий злоумышленник – подросток из Пенсильвании, он застрелил одноклассника, а потом отправил другу селфи с трупом. Получатель снимка обратился в полицию, которая задержала убийцу.

Четвертый – пенсионер Карлтон Уэзерфорд, к нему во двор ворвался 13-летний мальчик и устроил погром. Чтобы урезонить вандала, 84-летний американец вылил на него ведро мочи. Правда, позже пожилого мужчину задержали за нанесение ущерба.