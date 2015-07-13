Мария Шарапова стала второй ракеткой мира

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Россиянка Мария Шарапова поднялась на второе место в новом рейтинге WTA. Она смогла улучшить свою позицию в рейтинге на две строчки, сообщает пресс-служба WTA.

Возглавляет рейтинг по-прежнему американка Серена Уильямс, которая в этом году выиграла три турнира Большого Шлема.

На третьей строчке расположилась румынка Симона Халеп. Россиянка Екатерина Макарова выбыла из первой десятки и сейчас занимает 11 позицию.

Напомним, в финальном поединке Уимблдона Уильямс без особых проблем обыграла испанку Гарбин Мугурусу.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты. А в полуфинале турнира американка в двух обыграла Марию Шарапову. Россиянка не может одержать победу над Сереной с 2004 года.