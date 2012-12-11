Москвичи чаще всего ищут в поисковиках спиртное, погоду и билеты

Фото: ИТАР-ТАСС

Миллионы вопросов ежедневно задают москвичи и жители Подмосковья в интернете. Что больше всего их интересует, выяснила компания "Яндекс". Аналитики составили рейтинг запросов в браузере по городам России.

Оказалось, что более 1 процента из них пользователи формулируют в виде вопроса, например, "какой сегодня праздник?" Москвичи и жители области еженедельно задают "Яндексу" более 3,2 миллионов таких вопросов.

Чаще всего жители столичного региона хотят решить определенные задачи – выяснить, какой фильм посмотреть, или узнать прогноз погоды. Однако встречаются и риторические вопросы, например, "когда же я высплюсь?"

Аналитики отмечают, что некоторые вопросы актуальны во все времена года. Среди них популярны "почему не заходит в контакт?", "когда делать тест на беременность?" и "сколько варить яйца?"

При этом есть вопросы, которые меняются в зависимости от сезона. Так, зимой москвичи чаще всего ищут, как проехать к Матроне Московской, а летом спрашивают дорогу в монастырь Оптина Пустынь. Зимой также часто спрашивают про погоду, а летом про ЕГЭ, горячую воду и борьбу с насекомыми.

Москвичей интересует вопрос: сколько?

По сравнению с жителями других регионов, москвичи много спрашивают про отключение горячей воды, полнолуние и температуру в квартире. Из вопросительных слов жители столицы постоянно используют "сколько" и "как". Кроме того, часто встречаются формы "что это", "кто это" и "как это", с помощью которых пользователи ищут определения незнакомых слов. Так, очень популярен запрос "228 – что это?" Ищут и значения интернет-мемов, например, про "наркомана Павлика" или "Ты кто такой? Давай, до свидания!"

Посчитали в "Яндексе" и запросы москвичей по цветам. Название какого-либо цвета - это примерно 0,3 процента от всех их запросов. Они часто встречаются в названиях организаций, фильмов, музыкальных групп и популярных туристических мест, например, "Белый ветер цифровой", "Красная шапочка", "Красная площадь" или "Зеленый театр".

Больше половины цветных запросов содержат чёрный и белый цвета, причем белый используется вдвое чаще чёрного. Из цветов радуги у москвичей наиболее популярны красный и зелёный.

300 тысяч человек ежедневно ищут рефераты

Около 300 тысяч запросов из Москвы и Подмосковья еженедельно поступают по поводу поиска подходящего реферата. Обычно таких запросов становится заметно больше в октябре-декабре и в апреле-мае, когда проходят сессии, отмечают эксперты. В большинстве случаев пользователи хотят скачать или заказать готовую работу, реже – ищут требования к оформлению. При этом москвичи, по сравнению с жителями других регионов, значительно чаще ищут рефераты по предметам гуманитарной направленности. Среди самых популярных учебных предметов: история, экономика, физкультура, психология и философия. Самые популярные темы рефератов в Москве и области: "Здоровый образ жизни", "Управление качеством", "Система ценообразования на лекарственные препараты", "Рак желудка", "Древний Египет".

По данным поиска "Яндекса", пользователи из Москвы и области каждую неделю задают около 515 тысяч запросов со словом "закон". Их чаще интересуют законы о защите прав потребителей, полиции и образовании. При этом четверть запросов связаны с сериалами и телепрограммами, содержащими слово "закон" в названии. Ещё 14 процентов — физические, химические, экономические и математические законы.

Билеты в Тайланд

Около 600 тысяч запросов содержат слово "билет". Больше половины таких запросов связаны с транспортом, а именно — с самолетами и поездами. Самый популярный из городов - Санкт-Петербург, наиболее популярная страна — Таиланд.

Москвичи значительно чаще, чем жители других регионов, спрашивают про билеты в театры, а также на культурные мероприятия. Больше, чем в Москве, этим интересуются только в Санкт-Петербурге. При этом самые популярные места культурной жизни: Большой Театр, Цирк Дю Солей и Третьяковская Галерея

Перед 8 марта пользователи эксперты отмечают резкий всплеск вопросов про цветы и всё, что с ними связано. Самым популярным подарочным цветком у москвичей, как и у жителей большинства остальных регионов, оказались розы.

Жители столицы больше всех интересуются спиртным

Часто встречаются и запросы про спиртное - более 155 тысяч в неделю. Это на 12 процентов больше, чем в других городах России. По статистике, любимые алкогольные напитки москвичей — вино, различные коктейли и пиво.

Более 780 тысяч раз в неделю москвичи спрашивают поисковик про транспорт. Самый популярный вид транспорта в Москве — метро. Второй по популярности — электричка. Часто жители столицы ищут схему метро, расписание электричек, маршруты и стоимость билетов. Иногда в таких запросах встречаются названия мест назначения. Как правило, это Санкт-Петербург, Тверь, Сергиев Посад, Серпухов и Европейские города.

Посчитали в "Яндексе" и интерес москвичей к домашним животным. При этом собаки оказались популярней кошек примерно на 17 процентов. Жители региона спрашивают про породы, подбирают клички, ищут информацию о содержании и здоровье животных, пытаются их продать или просто отдать в добрые руки. Отметим, что в Москве чаще продают животных, чем отдают.

Каждый день пользователи из Москвы задают более 410 тысяч запросов со намерением купить или продать что-либо. Наибольший интерес здесь вызывают автомобили, за ними идут недвижимость, бытовая техника и еда.

Рецепты сырников и драников

Жители столичного региона заходят в интернет и в поисках рецептов новых блюд. Чаще всего они ищут, как приготовить сырники, драники и шарлотку. По сравнению с другими городами, в Москве также популярны рыба под маринадом, паста "Карбонара" и селедка под шубой.

Когда пользователи хотят найти что-то именно в своем городе, они добавляют его название в свой поисковый запрос. Москвичи делают это почти в 500 тысячах запросов ежедневно. Часто так ищут погоду и карты. Кроме того, популярны запросы об организациях со словом "Москва" в названии, например, "Эхо Москвы", "Moskva.fm", "Банк Москвы" и другие.

Жители регионов также проявляют немалый интерес к столице. Москва лидирует среди других городов – более 15 миллионов запросов еженедельно. Больше всего про столицу и Подмосковье спрашивают пользователи из соседних Калужской, Тверской, Владимирской, Тульской, Смоленской, Рязанской и Ярославской областей.

При этом чаще им интересна погода, поиск работы, карты, расписание транспорта и гостиницы, местные доски объявлений или локальные версии популярных интернет-сайтов.