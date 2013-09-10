МГУ попал в топ-200 лучших вузов мира

МГУ имени Ломоносова попал в топ-200 лучших вузов мира

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) вошел в топ-200 лучших мировых вузов по версии QS Quacquarelli Symonds. По сравнению с прошлым годом МГУ опустился в рейтинге на четыре строчки.

Всего в почетный список попали 800 университетов из 76 стран мира. Россию представляют восемнадцать вузов: МГУ, СПбГУ, МГТУ имени Баумана, Новосибирский госуниверситет, МГИМО, РУДН, Уральский федеральный университет, Высшая школа экономики, Томский госуниверситет, Казанский федеральный университет, Дальневосточный федеральный университет, Нижегородский госуниверситет имени Лобачевского, Российский экономический университет имени Плеханова, Московский физико-технический институт, Петербургский государственный политехнический университет, Южный федеральный университет и Воронежский госуниверситет.

Массачусетский технологический институт, как и в прошлом году, возглавил топ-200. Гарвардский университет и Кембриджский университет поменялись местами: Гарвард поднялся на вторую строчку, а Кембридж опустился на третью. Далее идет Университетский колледж Лондона, Имперский колледж Лондона, Оксфорд, Стэнфордский университет, Йельский университет, университет Чикаго, десятку лидеров замыкают Калифорнийский технологический институт и Принстонский университет.

При подготовке рейтинга было опрошено более 62 тысяч представителей академического сообщества и свыше 27 тысяч работодателей. Составители списка применяют шесть основных критериев оценки вуза: репутация в академической среде, цитируемость публикаций сотрудников вуза, соотношение числа преподавателей и студентов, отношение работодателей к выпускникам, а также относительная численность иностранных преподавателей и студентов.