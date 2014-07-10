Москва подешевела для экспатов

Москва заняла девятое место в рейтинге самых дорогих городов для проживания высококвалифицированной иностранной рабочей силы. За год столица потеряла семь позиций, отмечается в исследовании, проведенном компанией Mercer.

Самым дорогим городом для экспатов стала столица Анголы Луанда. Это связано с высокими доходами от продажи нефти и сильным расслоением общества - цены на услуги и товары в городе сильно завышены. На втором месте расположилась столица Чада Нджамена, третьим стал Гонконг.

Кроме того, в Луанде и Нджамене практически не производятся товары, которые пользуются популярностью у иностранцев. Продукцию приходится закупать в других странах.

Москва на одну позицию опередила Шанхай, который замкнул десятку.

Самым дорогим городом Америки оказался Нью-Йорк. Всего в рейтинге было представлено 211 городов.