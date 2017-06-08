Жизнь до тебя была без любви: "Яндекс.Музыка" сочинил самую банальную песню

Фото: ТАСС/YAY

Сервис "Яндекс.Музыка" проанализировал тысячу поп-песен и составил рейтинг исполнителей с самыми банальными треками, а на их основе даже сочинил собственный текст песни. Плейлист выложен на официальном сайте сервиса.

При составлении рейтинга были изучены слова всех песен российских исполнителей без ограничений по жанрам. Выяснилось, что чаще всего в песнях звучат слова: "любовь", "день", "боюсь", "глаза".

Так, оригинальностью не отличаются песни группы SEREBRO, "Время и Стекло" и Сергея Лазарева, а также группа t.A.T.u., Андрей Губин, A-dessa, Emin, "Фиксики", ВИА "Гра" и Dan Balan.

По версии "Яндекс.Музыка", текст самой банальной песни выглядит так:



Моя жизнь



До тебя была без любви



Где была ты – не знал я, и



Просто ни-ни



Все эти дни.



Но теперь



Лишь моя ты, твои глаза,



Твое сердце.



Я только за,



Если мы с тобой это,



А?