Жизнь до тебя была без любви: "Яндекс.Музыка" сочинил самую банальную песню

Фото: ТАСС/YAY
Сервис "Яндекс.Музыка" проанализировал тысячу поп-песен и составил рейтинг исполнителей с самыми банальными треками, а на их основе даже сочинил собственный текст песни. Плейлист выложен на официальном сайте сервиса.
При составлении рейтинга были изучены слова всех песен российских исполнителей без ограничений по жанрам. Выяснилось, что чаще всего в песнях звучат слова: "любовь", "день", "боюсь", "глаза".
Так, оригинальностью не отличаются песни группы SEREBRO, "Время и Стекло" и Сергея Лазарева, а также группа t.A.T.u., Андрей Губин, A-dessa, Emin, "Фиксики", ВИА "Гра" и Dan Balan.
По версии "Яндекс.Музыка", текст самой банальной песни выглядит так:
Моя жизнь
До тебя была без любви
Где была ты – не знал я, и
Просто ни-ни
Все эти дни.
Но теперь
Лишь моя ты, твои глаза,
Твое сердце.
Я только за,
Если мы с тобой это,
А?