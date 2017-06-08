Форма поиска по сайту

08 июня 2017, 16:37

Общество

Жизнь до тебя была без любви: "Яндекс.Музыка" сочинил самую банальную песню

Фото: ТАСС/YAY

Сервис "Яндекс.Музыка" проанализировал тысячу поп-песен и составил рейтинг исполнителей с самыми банальными треками, а на их основе даже сочинил собственный текст песни. Плейлист выложен на официальном сайте сервиса.

При составлении рейтинга были изучены слова всех песен российских исполнителей без ограничений по жанрам. Выяснилось, что чаще всего в песнях звучат слова: "любовь", "день", "боюсь", "глаза".

Так, оригинальностью не отличаются песни группы SEREBRO, "Время и Стекло" и Сергея Лазарева, а также группа t.A.T.u., Андрей Губин, A-dessa, Emin, "Фиксики", ВИА "Гра" и Dan Balan.

По версии "Яндекс.Музыка", текст самой банальной песни выглядит так:

Моя жизнь

До тебя была без любви

Где была ты – не знал я, и

Просто ни-ни

Все эти дни.

Но теперь

Лишь моя ты, твои глаза,

Твое сердце.

Я только за,

Если мы с тобой это,

А?

"Яндекс.Музыка" – это сервис компании "Яндекс", позволяющий искать и легально бесплатно прослушивать музыкальные композиции, альбомы и подборки музыкальных треков. Доступен посетителям из России, Украины, Белоруссии и Казахстана. В 2012 году сервис получил премию РОТОР как лучший музыкальный сайт.
рейтинги Сергей Лазарев новости культурного мира

