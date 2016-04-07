Сборная России по футболу опустилась на четыре строчки в рейтинге ФИФА

Фото: fifa.com

Сборная России потеряла четыре позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает официальный сайт организации.

За минувший месяц россияне опустились с 23 на 27-е место. Футболисты нашей национальной сборной провели два товарищеских поединка. Сначала в Москве Россия разгромила Литву 3:0, а тремя днями позднее уступила на выезде Франции – 2:4.

Первое место в обновленном рейтинге заняла сборная Аргентины, которая потеснила с этой строчки бельгийцев. Тройку лидеров замкнуло Чили.

Соперники россиян по групповому этапу предстоящего чемпионате Европы расположились следующим образом: Англия — на десятом месте, Уэльс — на 24-м, Словакия — на 32-м.

Отметим, рейтинг ФИФА был введен в 1993 году. Очки рассчитываются исходя из результатов сборных за последние четыре года. Следующая версия рейтинга будет опубликована 5 мая.