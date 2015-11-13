Сыктывкар, Минск или Берлин: куда полететь на Новый год

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Самые доступные по цене перелеты из Москвы – в Санкт-Петербург и Сыктывкар, Берлин и Кишинев, Тель-Авив и Стамбул, Минск и Баку, выяснили аналитики портала Туту.ру.

Эксперты, проанализировав перелеты на внутренних линиях, составили рейтинг самых бюджетных авиамаршрутов на предстоящие новогодние праздники. Как выяснилось, наиболее доступными (до 12 тысяч рублей за билеты в обе стороны) стали Санкт-Петербург, Сыктывкар, Краснодар, Калининград и Симферополь.

При этом средние цены на билеты в Петербург, Сыктывкар и Симферополь по сравнению с прошлым годом существенно снизились. К примеру, перелет в Петербург подешевел на 18 процентов и составляет 2712 рублей за билет в одну сторону. В качестве одной из возможных причин называется конкуренция с "Сапсанами".

На 45 процентов стали дешевле билеты на перелеты из Москва в Сыктывкар. Если в прошлом году средняя цена за билет в одну сторону равнялась 6607 рублям, то в этом 3665 рублей. Такое резкое снижение во многом объясняется стартом полетов лоукостера "Победа". Так, средняя цена билета на декабрь на рейсы бюджетного перевозчика почти в два раза ниже, чем на рейсы других авиакомпаний: 3084 рубля против 6313 рублей.

Цены на авиабилеты из Москвы в Крым остались примерно на уровне прошлого года. Снижение составило всего 1,2 процента – с 5437 рублей в 2014 году до 5374 рублей в 2015 году. Незначительно изменились средние цены по маршрутам "Москва-Краснодар" и "Москва-Калининград". Рост по сравнению с прошлым годом составляет не более 10 процентов.

Резкий скачок цен наблюдается по направлениям Москва – Минеральные Воды и Москва – Новосибирск (на 70 и 54 процентов соответственно).

Что касается перелетов за границу, то здесь лидируют маршрут Москва – Кишинев. Средняя цена билета в столицу Молдавии составляет 7598 рублей. Следом идут Москва – Берлин (8031 рубль) и Москва – Рига (9400 рублей).

Среди стран СНГ первое место удерживает Минск. Бюджетно добраться до белорусской столицы можно как из Москвы (5387 рублей), так и из Санкт-Петербурга (7453 рубля). Третье место у Баку с вылетом из Москвы за 8429 рублей

Cреди стран дальнего зарубежья наиболее бюджетными стали Турция и Израиль. Билет в одну сторону из Москвы в Стамбул на новогодние праздники обойдется в 9617 рублей, в Тель-Авив – в 12113 рублей, а в Анталью – в 13662 рубля.

Отметим, что средние цены на авиабилеты в Европу за год выросли в цене примерно на 24 процента – с 11289 рублей до 13982 рублей за билет в одну сторону. Перелеты из Москвы в Вену и Дюссельдорф, традиционно входивших в топ-10 самых бюджетных европейских маршрутов, подорожали примерно на 10 процентов.

На том же уровне остались цены на авиабилеты на новогодние праздники в Стамбул, Минск и Дели с вылетами из Москвы. Снижение произошло по направлениям Москва – Берлин (7 процентов), Сургут – Минск (11 процентов), Москва – Дубай (8 процентов), Москва – Баку (10 процентов), Москва – Алма-Ата (5 процентов).

Отметим, лидером по количеству бронирований авиабилетов на Новый год среди российских направлений стал Сочи. Этот город вытеснил с первого места Симферополь, возглавлявший рейтинг в прошлом году.

На Сочи приходится 11,4 процента проданных на период новогодних праздников авиабилетов по России, на Симферополь – 8,3 процента. Также в топ-5 вошли Минеральные Воды, Калининград и Краснодар с вылетом из Москвы.