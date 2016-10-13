Рейсы в Болгарию запустят из аэропорта Жуковский

Регулярные рейсы в Болгарию будут выполнять авиакомпании "Ямал" и "Уральские авиалинии" из аэропорта Жуковский, сообщает пресс-служба Росавиация.

"Уральские авиалинии" займутся авиаперевозками пассажиров, багажа, грузов и почты по направлению Жуковский – Бургас – Жуковский. В неделю запустят семь рейсов.

Самолеты авиакомпании "Ямал" будут летать на линии Жуковский – Пловдив – Жуковский. Еженедельно планируется четыре рейса.

Ранее Росавиация разрешила российским авиаперевозчикам выполнять международные рейсы из аэропорта Жуковский в 11 стран по 17 маршрутам.

"Ямал" будет летать в Вену, Болгарию, Будапешт, Мюнхен, Тбилиси и Астану. "Вим-Авиа" выполнит маршрут из Жуковского во Франкфурт-на-Майне. "Уральские авиалинии" займутся перевозкой пассажиров в Болгарию, Астану, Алма-Ату, Пекин, Киргизию, Бишкек, Таджикистан, Душанбе, Анталью и Прагу.

Четвертый международный аэропорт Московского авиаузла открылся в подмосковном Жуковском в мае этого года. Он действует в качестве единого авиационного центра экспериментальной, государственной и гражданской авиации.

В рамках первого этапа строительства открылся пассажирский терминал площадью более 15 тысяч квадратных метров и пропускной способностью четыре миллиона пассажиров в год.

Затем планируется расширить первый пассажирский терминал и построить второй. Их общая площадь составит 60 тысяч квадратных метров, а пропускная способность вырастет до 12 миллионов пассажиров в год.

Аэропорт Жуковский самая удаленная от столицы воздушная гавань Московского авиаузла. Дорога до нее займет не менее часа. Пассажирам предлагается доехать до железнодорожной станции "Отдых", а оттуда на специальных автобусах до аэропорта. Кроме того до аэропорта можно будет добраться от станции метро "Котельники".

