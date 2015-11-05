На месте крушения А321 найдено тело самого юного пассажира рейса

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

На Синайском полуострове в месте падения А321 найдено тело 10-месячной Дарины Громовой – самого юного пассажира рейса "Когалымавиа", сообщает ТАСС.

Тело ребенка доставят в Каир, откуда его отправят в Санкт-Петербург для опознания родственниками. О судьбе родителей пока ничего не известно.

Фотография Дарины "Главный пассажир", на которой она смотрит на маневрирующие самолеты, стала символом авиакатастрофы.

Специалисты обследуют обломки А321 на наличие взрывчатки

Напомним, утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.

В результате трагедии никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не выжил.

Следственная комиссия, занимающаяся расследованием крушения лайнера, назвала причиной катастрофы взрыв в двигателе самолета. Специальной технической лаборатории предстоит узнать, что сповоцировало взрыв.

В СКР возбудили уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц", а также "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".