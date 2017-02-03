Форма поиска по сайту

Баку согласовал авиакомпаниям России полеты из Жуковского

Власти Азербайджана согласовали российским компаниям полеты из подмосковного аэропорта Жуковский, сообщает ТАСС. По словам министра транспорта РФ Максима Соколова, все вопросы решены.

Ранее сообщалось, что авиарейсы в Баку начнут выполнять из Жуковского с 14 марта. В столицу Азербайджана будут летать самолеты авиакомпания Pegas Fly ("Икар") по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам.

В то же время Соколов отметил, что в Минтранс РФ не поступало официальных обращений от Израиля по поводу создания комиссии IATA по статусу Жуковского.

Статус аэропорта Жуковский может стать предметом обсуждения в рамках специальной комиссии при Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Принадлежность аэропорта Жуковский к Раменскому, то есть к Московской области, а не к Москве, уже неоднократно вызывала споры с Таджикистаном и Израилем.

В Израиле настаивают, что Жуковский является частью московского авиационного узла, подчеркивая при этом, что на полеты по маршруту Москва – Тель-Авив все квоты уже распределены между другими столичными аэропортами. Чтобы доказать правомерность своих претензий, израильская сторона рассчитывает организовать комиссию по этому вопросу на уровне Международной ассоциации воздушного транспорта.

