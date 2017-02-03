Баку согласовал авиакомпаниям России полеты из Жуковского

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Власти Азербайджана согласовали российским компаниям полеты из подмосковного аэропорта Жуковский, сообщает ТАСС. По словам министра транспорта РФ Максима Соколова, все вопросы решены.
Ранее сообщалось, что авиарейсы в Баку начнут выполнять из Жуковского с 14 марта. В столицу Азербайджана будут летать самолеты авиакомпания Pegas Fly ("Икар") по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам.
В то же время Соколов отметил, что в Минтранс РФ не поступало официальных обращений от Израиля по поводу создания комиссии IATA по статусу Жуковского.
В Израиле настаивают, что Жуковский является частью московского авиационного узла, подчеркивая при этом, что на полеты по маршруту Москва – Тель-Авив все квоты уже распределены между другими столичными аэропортами. Чтобы доказать правомерность своих претензий, израильская сторона рассчитывает организовать комиссию по этому вопросу на уровне Международной ассоциации воздушного транспорта.