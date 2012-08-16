Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

16 августа 2012, 11:30

Власти обсуждают введение "ценза оседлости" для пенсионеров

реформы пенсионная система власть

ИТАР-ТАСС

Московские власти обсуждают предложения горожан, которые считают возможным ввести в столице некий "ценз оседлости" для пенсионеров. Об этом заявил глава столичного департамента экономической политики и развития Максим Решетников в интервью изданию "Коммерсантъ".

В последнее время все больше людей прописывают в Москве пожилых родственников только для того, чтобы те получали московские выплаты и надбавки. И это при том, что такой же пакет получают сами москвичи, которые всю жизнь работали для города.

"В этой связи неслучайна не самая корректная, но распространенная шутка: "Если дальше так пойдет, то в Москве скоро зарегистрируется все население страны", - сказал Решетников.

По его словам, "ценз оседлости" подразумевает право пенсионера на региональную доплату в случае, если он хотя бы десять лет отработал в Москве. Рассматриваются и некоторые другие предложения по льготам и дотациям.

Комментируя нашумевшую новость о том, что пенсионеров могут собрать и выселить в специально построенные дома на присоединенных территориях, Решетников заявил, что ничего подобного власти не планируют. "Это вообще выходит за рамками добра и зла. Ни при каких обстоятельствах это не будет делаться принудительно", - подчеркнул чиновник.

По его словам, было бы неплохо, если бы властям удалось создать условия, при которых москвичи в пожилом возрасте могли получить возможность выбора места проживания — в Москве, на присоединенных территориях или где-нибудь на берегу моря.

Такой выбор, по мнению Решетникова, станет реальным, если, выезжая, гражданин сможет без проблем получать свою "столичную" пенсию в любом указанном им месте, сможет быстро и безопасно сдать свое жилье в Москве по официальному договору, который гарантирует его имущественные и материальные интересы.

"Получая ежемесячно примерно 40-45 тысяч рублей, пожилые москвичи, думаю, смогли бы без особых проблем приобрести или арендовать жилье в том месте, где бы им хотелось", - заключил чиновник.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать