Власти обсуждают введение "ценза оседлости" для пенсионеров

ИТАР-ТАСС

Московские власти обсуждают предложения горожан, которые считают возможным ввести в столице некий "ценз оседлости" для пенсионеров. Об этом заявил глава столичного департамента экономической политики и развития Максим Решетников в интервью изданию "Коммерсантъ".

В последнее время все больше людей прописывают в Москве пожилых родственников только для того, чтобы те получали московские выплаты и надбавки. И это при том, что такой же пакет получают сами москвичи, которые всю жизнь работали для города.

"В этой связи неслучайна не самая корректная, но распространенная шутка: "Если дальше так пойдет, то в Москве скоро зарегистрируется все население страны", - сказал Решетников.

По его словам, "ценз оседлости" подразумевает право пенсионера на региональную доплату в случае, если он хотя бы десять лет отработал в Москве. Рассматриваются и некоторые другие предложения по льготам и дотациям.

Комментируя нашумевшую новость о том, что пенсионеров могут собрать и выселить в специально построенные дома на присоединенных территориях, Решетников заявил, что ничего подобного власти не планируют. "Это вообще выходит за рамками добра и зла. Ни при каких обстоятельствах это не будет делаться принудительно", - подчеркнул чиновник.

По его словам, было бы неплохо, если бы властям удалось создать условия, при которых москвичи в пожилом возрасте могли получить возможность выбора места проживания — в Москве, на присоединенных территориях или где-нибудь на берегу моря.

Такой выбор, по мнению Решетникова, станет реальным, если, выезжая, гражданин сможет без проблем получать свою "столичную" пенсию в любом указанном им месте, сможет быстро и безопасно сдать свое жилье в Москве по официальному договору, который гарантирует его имущественные и материальные интересы.

"Получая ежемесячно примерно 40-45 тысяч рублей, пожилые москвичи, думаю, смогли бы без особых проблем приобрести или арендовать жилье в том месте, где бы им хотелось", - заключил чиновник.