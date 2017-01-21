Трамп подписал указ об изменениях в реформе здравоохранения Obamacare

Фото: ТАСС/Emily Molli

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который облегчает действующие для госучреждений нормативные требования, введенные законом о медицинском страховании (Obamacare), сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер отметил, что указ направлен на "облегчение бремени" Obamacare с целью последующей отмены этой реформы, которую провел Барак Обама.

Трамп считает, что реформа привела к возникновению монополий страховых компаний в некоторых штатах. Республиканцы также считают, что страховка перестает быть доступной по цене.