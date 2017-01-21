Трамп подписал указ об изменениях в реформе здравоохранения Obamacare

Фото: ТАСС/Emily Molli
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который облегчает действующие для госучреждений нормативные требования, введенные законом о медицинском страховании (Obamacare), сообщает ТАСС.
Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер отметил, что указ направлен на "облегчение бремени" Obamacare с целью последующей отмены этой реформы, которую провел Барак Обама.
Трамп считает, что реформа привела к возникновению монополий страховых компаний в некоторых штатах. Республиканцы также считают, что страховка перестает быть доступной по цене.
Еще до инаугурации СМИ сообщали, что Трамп отменит реформу обязательного медицинского страхования, известную как Obamacare.
Это одно из главных свершений Обамы на посту президента США. Суть реформы заключалась в обязательном приобретении медицинского полиса всеми незастрахованными американцами. При этом предусматриваются субсидии малоимущим.
Cенат США 12 января одобрил начало процесса отмены реформы здравоохранения