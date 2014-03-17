Явка на референдуме о статусе Крыма составила 82,71%

Фото: ИТАР-ТАСС

82,71 процент избирателей проголосовали на референдуме в Крыму, заявил глава комиссии по проведению референдума Михаил Малышев.

В частности, в Крыму явка составила 81,36 процента, в Севастополе - 89,51 процент, сообщает "Интерфакс".

По предварительным данным, международные наблюдатели отметили спокойную обстановку на референдуме. Представители Италии заявили, что не заметили нарушений в ходе голосования.

По словам лидера общеевропейской партии "Альянс национальных движений" Валерио Чинетти, эксперты обошли несколько участков и не увидели чего-либо странного или тревожного.

Больше всего наблюдателей было в Севастополе - более тысячи семисот. Также волеизъявление крымчан осветили несколько сотен журналистов из разных стран.

Напомним, 16 марта в Крыму и Севастополе прошел референдум по статусу автономной республики. За проведением общекрымского голосования следили наблюдатели более чем из 20 стран, в том числе из России, Израиля, США и Франции.

В бюллетенях референдума напечатаны два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?".

Одобренным (утвержденным) будет считаться тот вопрос, за который проголосуют больше половины участников референдума.