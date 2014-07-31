Ребенок разбился насмерть, выпав из окна на юго-западе столицы

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Полуторагодовалый ребенок разбился, упав с девятого этажа на юго-западе Москвы, передает Агентство "Москва".

По словам собеседника агентства, трагедия произошла в четверг вечером в жилом доме на улице Маршала Савицкого в Южном Бутове.

По предварительным данным, родители не уследили за малышом, когда он забрался на подоконник. На месте работает следственно-оперативная группа. Причины произошедшего выясняются.

Отметим, что этот случай уже не первый на текущей неделе. Так, 29 июля в подмосковных Мытищах двухлетний ребенок, оставленный без присмотра, погиб, выпав из окна 4 этажа.