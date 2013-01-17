"Вечерка": Парковка на Бульварном кольце с мая станет только платной

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Развязку на Профсоюзной улице сдадут этим летом

Заммэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин рассказал, что открытие развязки на пересечении Новоясеневского проспекта с Профсоюзной улицей на юго-западе столицы запланировано на июнь 2013 года. Строительство же стартовало в июле 2012 года. Таким образом, сложный объект, на который обычно уходит минимум два года, будет сдан менее чем за год. В планах появление проезда с улицы Теплый Стан на Новоясеневский проспект. Будет построено пять внеуличных пешеходных переходов и сделана перекладка инженерных коммуникаций, пишет "Вечерняя Москва"



Русское географическое общество получило столичную прописку

Во вторник вечером в доме № 10, строение 2, на Новой площади была открыта московская штабквартира Русского географического общества. На торжественной церемонии президент Владимир Путин, возглавляющий попечительский совет общества, поздравил всех с открытием и поблагодарил столичные власти за организацию капитального ремонта здания. Помимо ремонтных работ, городским властям пришлось приложить немалые усилия для того, чтобы освободить строение от незаконных владельцев.



Храмы получили документы

Москомархитектура закончила подготовку градостроительных планов земельных участков для площадок, где в первую очередь будут построены православные храмы по амбициозной городской "Программе-200". Программа, напомним, подразумевает возведение около двух сотен церквей. Предполагается, что эти церкви разместят в городских промышленных зонах. Храмы по "Программе-200" строятся во всех округах, кроме Центрального административного округа. Это связано с тем, что основная цель города и патриархата - обеспечить верующих, которые живут вдали от существующих церквей, религиозными сооружениями в шаговой доступности. В настоящий момент построено уже восемь объектов. Один из них расположен недалеко от станции метро «Медведково», другой — на Дубровке. Также открылись церкви в Новокосине, Бирюлеве, Братееве, Южном Бутове, Солнцеве и в Обручевском районе. Специалисты работают над возведением еще 15 храмов. На месте строек иногда открывают временные часовни.



Через четыре месяца парковка на Бульварном кольце будет только платной

Расширение пилотной зоны платной парковки, появившейся на карте Москвы 1 ноября прошлого года, будет продолжено. Об этом "ВМ" заявил заммэра города по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. "Парковка внутри Бульварного кольца станет платной с 15 мая, - отметил он. - И никакого форсирования событий в этом нет. Есть реализация принятой концепции, согласно которой парковка в центральной части города будет осуществляться только на платной основе".



Депутаты Мосгордумы решили осложнить жизнь черным копателям и осквернителям могил

Столичные депутаты поддержали инициативу своих коллег из Госдумы РФ, единогласно одобрив законопроект, предусматривающий введение лицензирования пользования металлоискателями. Так называемая изыскательная деятельность в стране приобретает совсем уже неконтролируемые масштабы: только за год в России продается до 2 миллионов металлоискателей. Как заявил депутат Мосгордумы, председатель Комиссии МГД по культуре Евгений Герасимов, большую часть их в нашей стране граждане приобретают с явной целью заниматься незаконными раскопками. По мнению депутата, лицензирование этой деятельности позволит избавить историю и культуру страны от сторонних посягательств.

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