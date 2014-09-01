Объявлен конкурс на завершение строительства развязки у метро "Сокол"

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Департамент Москвы по конкурентной политике объявил открытый конкурс на завершение строительства развязки на пересечении Ленинградского и Волоколамского шоссе около станции метро "Сокол". Также в рамках конкурса предлагается достроить путепровод на пересечении Балтийской и Большой Академической улиц с железнодорожными путями Рижского направления, сообщает Агентство "Москва".

На эти цели город готов выделить до 95 миллионов рублей.

Напомним, многоуровневая развязка у метро "Сокол" строится в рамках проекта "Большая Ленинградка", предполагающего создание бессветофорной трассы от центра столицы до МКАД.

Самым сложным этапом в строительстве было сооружение Алабяно-Балтийского тоннеля, который должен был полностью открыться в начале 2014 года. Однако из-за банкротства компании "Космос", являвшейся подрядчиком проекта, сроки открытия пришлось перенести.

Как заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин, Алабяно-Балтийский тоннель будет достроен за счет городского бюджета до конца 2014 года. Одностороннее движение по тоннелю было частично запущено в сентябре прошлого года.

Кроме того, заммэра отметил, что строительство Северо-Западной хорды должно завершиться в течение двух лет. По его словам, основное движение по хорде будет трехполосным, а там, где необходимы поворотные полосы и заезды, будет организована четвертая полоса. Также Хуснуллин дал поручение проработать возможность строительства вместо надземного - подземного перехода над Северо-Западной хордой в районе пересечения улицы Народного Ополчения и улицы Берзарина.