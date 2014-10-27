По московским меркам: Самый большой океанариум столицы

Сетевое издание M24.ru и сервис 2ГИС объединились в рамках проекта "По московским меркам", чтобы регулярно делиться с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. На каком городском рынке закупались стрельцы? Какие пруды сохранились со Смутных времен? Какая из городских больниц самая крупная? Об этом и многом другом читайте в наших материалах "По московским меркам".

Находясь вдалеке от морей и океанов москвичи все же имеют возможность полюбоваться на их обитателей — для этого существуют океанариумы. Самый большой на сегодняшний день океанариум столицы работает в ТРЦ "РИО" на Дмитровском шоссе. Московский рекордсмен занимает площадь в 3,5 тысячи квадратных метров, общий объем воды в его аквариумах и террариумах составляет порядка миллиона литров.

"Москва в цифрах": Океанариумы Москвы

Океанариум разделяется на тематические зоны: "Арктика и Антарктида", "Тропический лес", "Амазонка", "Пещера", "Трюм пиратского корабля" и другие. Посетителей здесь встречают тысячи представителей флоры и фауны из разных уголков мира, в том числе пингвины, пираньи и коралловые рифы. Кроме того, здесь можно увидеть выступление морских котиков и понаблюдать за шоу с кормлением акул. Одним из наиболее интересных мест является аквариум со стеклянным туннелем, позволяющим почувствовать себя среди океанских вод.

Еще больший океанариум — площадью четыре гектара — построят на ВДНХ. Он обещает стать самым крупным в Европе.

Фото: ТАСС

В марте этого года в Книгу рекордов Гиннесса вошел океанариум "Морское королевство Чимлонг", открытый на китайском острове Хенкин и занимающий 132 гектара. Общий объем воды в океанариуме - 48,7 миллионов литров. Кроме, собственно, размера, парк примечателен и другими рекордами, среди которых, например, самый большой смотровой купол и резервуар объемом 22,7 миллионов литров. Еще один океанариум с внушительным объемом — около 50 миллионов литров воды — находится на курортном острове Сентоза в Сингапуре. В 49 отсеках здесь обитает около 800 видов морских животных из Персидского залива, Юго-Восточной Азии и других мест.