Все члены экипажа погибли при крушении Ми-8 на Ямале

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Девятнадцать человек погибли при крушении вертолета Ми-8 на Ямале, среди них три члена экипажа, сообщает пресс-служба СКР. Еще трое человек госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжелое.

По факту крушения возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин дал указание подключить к расследованию ЧП следователей-криминалистов центрального аппарата Следственного комитета России.

Следствие рассматривает три основные версии аварийной посадки воздушного судна: нарушение правил эксплуатации и безопасности полета, отказ техники и неблагоприятные метеоусловия.

22 октября в ЯНАО объявлено днем траура. Будут приспущены все флаги на зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных учреждений, отменены все развлекательные мероприятия, передают РИА Новости.