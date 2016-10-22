Форма поиска по сайту

22 октября 2016, 08:21

Происшествия

Все члены экипажа погибли при крушении Ми-8 на Ямале

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Девятнадцать человек погибли при крушении вертолета Ми-8 на Ямале, среди них три члена экипажа, сообщает пресс-служба СКР. Еще трое человек госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжелое.

По факту крушения возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин дал указание подключить к расследованию ЧП следователей-криминалистов центрального аппарата Следственного комитета России.

Следствие рассматривает три основные версии аварийной посадки воздушного судна: нарушение правил эксплуатации и безопасности полета, отказ техники и неблагоприятные метеоусловия.

22 октября в ЯНАО объявлено днем траура. Будут приспущены все флаги на зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных учреждений, отменены все развлекательные мероприятия, передают РИА Новости.

Вертолет, на борту которого находились порядка 22 пассажира, совершил жесткую посадку на Ямале вечером 21 октября.

Ми-8 должен был прибыть из Ванкора в Новый Уренгой. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

расследования СКР крушения МИ-8 чп авиа и аэропорты

