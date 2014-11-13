ФИФА не нашла нарушений в заявке России на ЧМ-2018

Фото: ТАСС/ Станислав Красильников

FIFA не обнаружила нарушений в процессе выборов страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2018, который пройдет в России. Об этом говорится в официальном заявлении организации.

"Комитет по этике не нашел никаких нарушений соответствующих правил и норм", – отмечается в пресс-релизе ФИФА.

Это решение уже прокомментировал министр спорта Виталий Мутко. "Рад, что поставлена точка. И думаю, что мы к этой теме возвращаться не будем. Россия вела честную кампанию. Мы надежный партнер мирового спорта и выполним свои обязательства", – приводит его слова "Р-Спорт".

Ранее ФИФА провела расследование по вопросу правомерности выборов стран-хозяек чемпионатов 2018 и 2022 годов, которыми стали Россия и Катар. За год были опрошены более 75 свидетелей и собраны аудиозаписи опросов. В итоге накопилось около 200 тысяч страниц материалов.

При этом была поддержана инициатива комитета по этике открыть дела в отношении некоторых должностных лиц, чья незаконная деятельность была выявлена в ходе расследования. В частности, это коснется бывшего руководителя Азиатской конфедерации футбола Мохамеда бин Хаммама. По данным СМИ, его компания давала взятки чиновникам ФИФА, перевела им более пяти миллионов долларов, чтобы Катар стал хозяином ЧМ-2022.

Напомним, Россия получила право на проведение чемпионата мира 2018 в декабре 2010 года. Матчи пройдут в 11 российских городах. В Москве игры первенства состоятся на арене "Лужники" и стадионе московского "Спартака" "Открытие Арена".