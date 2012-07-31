Мэр назначил еще одного зампрефекта новых округов столицы

Сергей Собянин. Фото: mos.ru

Михаил Порташников назначен заместителем префекта Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в столичной мэрии.

Соответствующее распоряжение подписал градоначальник Сергей Собянин.

"Михаил Порташников принят на государственную гражданскую службу города Москвы и назначен на должность заместителя префекта Троицкого и Новомосковского административных округов столицы", - заявили в городской администрации.

С Порташниковым заключен служебный контракт сроком на пять лет.

Помимо этого, первый зампредседателя контрольного комитета Москвы Иван Аксенов освобожден от должности в связи с реорганизацией ведомства, добавили в мэрии.