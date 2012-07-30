В новой Москве запустят школьные автобусы

ИТАР-ТАСС

Для детей из малых поселений новой Москвы будут организованы регулярные перевозки на школьном автобусе. Однако они смогут обслужить только половину учеников, живущих в населенных пунктах без собственных учебных заведений, пишут "Известия".

Всего на эти цели в предстоящем учебном году будет выделено 5,8 миллионов рублей, заявил глава московского департамента образования Исаак Калина.

Он уточнил, что 1 сентября в школы новой Москвы пойдут 23 тысячи учеников. На данный момент городские власти уже решили вопрос о подвозе 215 детей к четырем школам. По словам чиновника, до начала учебного года должна проясниться ситуация еще с 282 учащимися, также нуждающимися в организованной доставке до школы.

Уже осенью на новых маршрутах появится комфортабельный междугородний транспорт, а школьные автобусы начнут возить детей, обещают в мэрии.

Некоторые эксперты выступают против централизованной доставки школьников на учебу. По их мнению, подмосковные дороги находятся в плохом состоянии, это представляет серьезную угрозу безопасности детей. Специалисты считают, что вместо школьных автобусов на новых территориях необходимо строить больше школ шаговой доступности.