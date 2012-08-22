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Наземный транспорт

22 августа 2012, 13:28

На Калужском шоссе появится полоса для скоростного автобуса

расширение Москвы Калужское шоссе наземный транспорт автобусы Марат Хуснуллин

ИТАР-ТАСС

Власти Москвы проектируют на Калужском шоссе выделенную полосу для скоростного осевого автобуса, который соединит новую территорию города со старой.

Автобусы будут двигаться по выделенной полосе непрерывно, причем строго по оси от старых территорий Москвы к новым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

"Осевой автобус будет двигаться с интервалом в две минуты", - уточнил Марат Хуснуллин.

Заместитель мэра отметил, что реконструкция Калужского шоссе была отложена именно из-за планов по созданию скоростной линии автобусов.

Чиновник напомнил, что в новой Москве также проектируется метро. Оно должно дойти до населенного пункта Коммунарка. При этом Хуснуллин подчеркнул, что основным транспортом в новой Москве будет железнодорожный.

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