Археологов не пустят в "новую" Москву

ИТАР-ТАСС

На большинстве археологических объектов в "новой" Москве не будут проводиться раскопки. Об этом сообщил руководитель Мосгорнаследия Александр Кибовский.

На территории "новой" Москвы был обнаружен 121 археологический объект. Два из них имеют статус памятника федерального значения. Сейчас приоритетной для властей задачей являются разработка документации, постановка на охрану и признание остальных 119 объектов памятниками федерального значения, сообщает РИА Новости.

По оценкам экспертов, на присоединенных к городу территориях может быть обнаружено еще около 100 археологических объектов. Однако, как отметил Кибовский, власти не ставят себе задачи задачи "выкопать" все новые объекты археологического наследия.

"Такой задачи не ставится, раскопки - это крайняя мера", - сказал глава Мосгорнаследия.

Напомним, с 1 июля в состав Москвы вошло 21 муниципальное образование Подмосковья, 19 городских и сельских поселений, входивших ранее в Подольский, Ленинский и Нарофоминский районы Подмосковья. Также к столице присоединилась часть территории Одинцовского и Красногорского районов.