На сельское хозяйство в новой Москве выделят 22,8 млн рублей

ИТАР-ТАСС

До конца 2012 года столичные власти выделят из городского бюджета 22,8 миллиона рублей на поддержку сельскохозяйственных и агропромышленных предприятий на новых территориях Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя департамента торговли и услуг Дмитрия Краснова.

Краснов добавил, что также для таких предприятий планируется выделить 13,35 миллиона рублей из федерального бюджета. "Таким образом, объем поддержки после нашего расчета получился 36,1 миллиона рублей", - объяснил он.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики Андрей Шаронов отметил, что сельскохозяйственные предприятия необходимы в московской структуре, и поэтому их финансирование вполне обосновано. "Это налогоплательщики, это работодатели, и мы заинтересованы, чтобы эти предприятия существовали и давали работу людям. Наша идея состоит в том, чтобы дать этим предприятиям заниматься сельскохозяйственным производством на новых территориях",- подчеркнул Шаронов.

Также заммэра уточнил, что в 2011 году объем производства сельскохозяйственной продукции в новой Москве составил почти 10 миллиардов рублей. Число работников в крупных хозяйствах составляет около 6 тысяч человек.