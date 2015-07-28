Ювелирные магазины Sunlight снижают цены до 70 процентов

Фото: facebook.com/SUNLIGHT.Brilliant

В сети ювелирных магазинов Sunlight продолжается сезонная распродажа. Как сообщается на официальном сайте компании, скидки по акции увеличены до 70 процентов. Так, например, серебряное кольцо с фианитом можно приобрести за 957 рублей, кольцо с эмалевой вставкой 1047 рублей, серьги за 687 и браслет за 897 рублей.

Салоны Sunlight предлагают своим клиентам ювелирные украшения из серебра, стали и меди. В ассортименте магазинов можно найти серьги, кольца, браслеты, подвески, цепи и многое другое. На сегодняшний день в Москве открыто более 40 магазинов Sunlight.