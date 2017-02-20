Центры "Мои документы" не будут работать 23 февраля

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

График работы офисов "Мои Документы" изменится в связи с празднованием Дня защитника Отечества, сообщает пресс-служба центров госуслуг.

Центры "Мои Документы" будут закрыты только 23 февраля, в остальные дни – 22, 24 и 25 февраля – офисы будут работать согласно графику: с 8:00 до 20:00 без перерыва на обед.

Недавно офисы "Мои Документы" обновили график средней загрузки по дням недели и часам. С помощью расписания посетители могут выбрать для себя удобное время для визита, минуя наиболее загруженные часы. Графики средней загрузки размещены на стендах в каждом центре "Мои Документы" и на официальном сайте в разделе "Медиа".

Также на портале опубликовано более 100 интерактивных инструкций с информацией о том, какие документы потребуются для получения услуги, в какие сроки ее оказывают, какие госпошлины необходимо оплатить.